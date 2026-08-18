Dictaron prisión preventiva a la acusada de matar a su novio de cuatro cuchillazos

La Justicia chaqueña dictó la prisión preventiva contra Victoria Luz Cantero, de 25 años, acusada de asesinar a su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29, durante una violenta madrugada en una vivienda de Resistencia. Según la reconstrucción de la Fiscalía, la víctima recibió cuatro heridas de arma blanca y murió horas después en el Hospital Perrando.

La medida fue dispuesta a pedido de la fiscal de Investigación Penal N°2, Ana González de Pacce, quien imputó a Cantero como presunta autora de homicidio agravado por el vínculo. La calificación contempla una pena de prisión perpetua en caso de condena. Con la resolución, la joven continuará privada de su libertad mientras avanza la investigación.

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Una salida nocturna y una discusión que terminó en tragedia

El caso ocurrió durante la mañana del 2 de agosto, luego de que la pareja hubiera compartido una salida durante la madrugada. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, cerca de las 3.30 ambos habían sido vistos en el boliche Conejo Negro y, en apariencia, no existía una situación de conflicto visible.

Horas más tarde, aproximadamente a las 7, se encontraban en la vivienda de Álvarez Guardia, situada en el barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia. Allí, según la hipótesis de la Fiscalía, comenzó una discusión durante la cual Cantero habría tomado un cuchillo Tramontina de mango negro.

La acusación sostiene que el joven recibió cuatro heridas: una en la base del cuello, otra en un brazo, una en el antebrazo y una cuarta en la zona del tórax, próxima a la clavícula. La lesión más grave terminó comprometiendo estructuras vasculares y provocó una importante pérdida de sangre.

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Una vecina declaró haber escuchado una fuerte pelea desde una habitación lindante con el comedor. Según su testimonio, oyó a Cantero gritar: “Dame, hijo de puta, mis cosas y el celular”. Después de esa frase, recordó, se produjo un abrupto silencio.

“Me cortó, me está sangrando mucho”

Uno de los elementos centrales de la reconstrucción fiscal es que Julián permaneció consciente después de resultar herido y fue él mismo quien pidió ayuda.

El joven llamó al hermano de Cantero, que además era amigo suyo, y alcanzó a decirle: “Me cortó, me está sangrando mucho, ¿qué hago?”. El testigo ubicó las comunicaciones alrededor de las 7.13 y las 7.16.

Cuando llegó a la vivienda junto a su pareja, encontró a Álvarez Guardia sentado en un sofá, sin remera, ensangrentado y visiblemente debilitado. Decidieron trasladarlo inmediatamente al Hospital Perrando y Cantero también subió al vehículo.

Durante el trayecto, la mujer que acompañaba a Julián en el asiento trasero intentó contener la hemorragia. Declaró que el joven estaba pálido, sudoroso y frío y que todavía alcanzaba a hablar. “Tengo frío”, “me duele” y “me cuesta respirar”, fueron algunas de las expresiones que recordó.

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En el asiento delantero, mientras tanto, Cantero discutía con su hermano. Ante la pregunta sobre lo ocurrido, habría respondido entre lágrimas: “¿Vos qué vas a hacer si te están pegando?”.

La muerte en el Hospital Perrando

Álvarez Guardia llegó con vida al principal hospital de Resistencia y fue sometido a una compleja intervención quirúrgica. La documentación médica incorporada al expediente describe una grave lesión vascular en la región yugulo-subclavia. A las 10.05 sufrió un paro cardíaco y, pese a las maniobras de reanimación, fue declarado muerto a las 10.30.

La autopsia determinó que existían aproximadamente dos litros de sangre acumulados en la cavidad pleural derecha, además de una lesión cortante en el pulmón. La conclusión médico-forense estableció como causa de muerte un “shock hipovolémico producido por herida de arma blanca”.

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La defensa sostiene que Cantero también sufrió violencia

La investigación tiene, sin embargo, una discusión todavía abierta sobre lo que sucedió inmediatamente antes de las cuchilladas. Cantero presentaba lesiones leves en distintas partes del cuerpo cuando fue examinada después del hecho.

Su defensa, actualmente encabezada por Celeste Segovia y Rodrigo Maidana Ladu, busca sostener que la joven atravesaba situaciones de violencia en la relación y comenzó a incorporar fotografías, conversaciones y testimonios para fundamentar esa hipótesis.

Un médico policial que declaró en la causa sostuvo que las lesiones constatadas en la acusada eran compatibles, desde su evaluación, con “un agarre o empujón”, y señaló que durante su examen no observó una lesión nasal. Cantero, en tanto, se abstuvo de declarar formalmente, por lo que hasta el momento no expuso ante la Fiscalía una versión completa de aquella madrugada.

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En sentido contrario, la resolución que dispuso la preventiva incorporó testimonios de familiares, amigos y vecinos de Álvarez Guardia. La fiscal consideró que esos elementos describen, desde la perspectiva de la acusación, un supuesto “círculo de violencia física, sentimental y económica” y una relación atravesada por situaciones de “dominación y agresión” contra el joven.

La familia también entregó durante los últimos días nuevas pruebas, entre ellas anotaciones íntimas encontradas dentro de la camioneta de Julián, cuya autoría deberá ser confirmada mediante una pericia caligráfica. Además denunció el presunto faltante de una importante suma de dinero perteneciente a la víctima.

Con la prisión preventiva, la Fiscalía consideró que existen en esta instancia elementos suficientes para sostener provisoriamente la acusación y riesgos procesales que justifican mantener a Cantero detenida.