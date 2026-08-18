Economista sobre el modelo económico de Milei: "Es insostenible"

El economista Luis Palma Cané, especialista en mercados internacionales, afirmó que el programa económico del Gobierno “no es sostenible en el tiempo” porque la Argentina tiene “una economía partida en dos” y serios problemas de empleo y de crecimiento.

“Tenemos muy poca liquidez, no hay crédito y hay sectores que no terminan de recomponer; es una dicotomía”, dijo Palma Cané y explicó: “En teoría económica esto se llama equilibrio inestable, porque está muy en el borde y cualquier movimiento en contra lo deteriora profundamente”.

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"La inflación ha dejado de ser el principal problema"

Además agregó que, entre los principales indicadores negativos, “está el problema del empleo”, que sobresale “en las principales encuestas”, en las que se puede apreciar que, para la mayoría de la gente, “la inflación ha dejado de ser lo principal para el común de los consumidores”.

“La inflación ha dejado de ser el principal problema y ha pasado a ser el empleo y el ingreso”, enfatizó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

El economista recalcó que el problema “es cómo salir de esta encerrona, porque es insostenible que desde el inicio del gobierno de Javier Milei cerraron más de 30.000 empresas y tenemos una pérdida de 250 000 puestos de trabajo”.

“Yo estoy totalmente en contra de aquella postura, que es un invento de este Gobierno, de que una cosa es la macro y otra cosa es la micro. En la carrera de economía enseñamos que tanto la macro como la micro son fundamentales en el ciclo económico, junto con el nivel de consumo y el empleo”, subrayó.

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"Ese desastre que es la mora"

Mencionó asimismo el endeudamiento de las familias, y lo definió como “este desastre que es la mora”, con “deuda vencida impaga de las personas, que anda más o menos en el 14 y 15%”.

“Esto es muy serio y la respuesta del Gobierno es y bueno, es la macro, nosotros nos ocupamos de la macro y la micro es una cuestión entre privados. Es una discusión abstracta”, resaltó.

Fuente: NA.