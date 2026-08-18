Chaco lleva a Nación un reclamo por tarifas eléctricas antes del verano

El gobernador Leandro Zdero llevará este martes a la mesa del Gobierno nacional uno de los principales reclamos que las provincias del Norte Grande buscan resolver antes de la llegada del verano: un mecanismo que reduzca el impacto de las tarifas eléctricas en los hogares de las regiones más cálidas del país, donde el consumo aumenta considerablemente por las altas temperaturas.

La reunión se realizará en el Ministerio de Economía de la Nación y contará con la participación de funcionarios de las áreas económicas y energéticas, además de mandatarios y representantes técnicos de las provincias del Norte Grande. El encuentro es consecuencia de lo acordado durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada días atrás en Posadas.

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El reclamo de Chaco ante Nación

La posición de la provincia parte de una premisa: durante el verano, la electricidad deja de ser solamente un servicio domiciliario y se convierte en una necesidad esencial para afrontar temperaturas extremas, especialmente por el uso intensivo de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración.

En ese contexto, Zdero fue uno de los mandatarios designados para avanzar en las conversaciones con Nación. También participarán los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Salta, Gustavo Sáenz; y Jujuy, Carlos Sadir, mientras que otras provincias estarán representadas por funcionarios y equipos técnicos.

El planteo regional busca trasladar al consumo eléctrico un criterio similar al que históricamente se aplicó para el gas en las denominadas zonas frías. La discusión cobró mayor fuerza mientras en el Congreso continúa el debate sobre ese régimen y los mandatarios del Norte reclaman que las condiciones climáticas extremas también sean contempladas en las políticas energéticas nacionales.

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Una bonificación del 50% durante los meses más calurosos

En paralelo a la negociación política, el diputado nacional chaqueño Guillermo Agüero impulsa desde marzo un proyecto para crear un régimen específico para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas.

La iniciativa propone una bonificación del 50% sobre el consumo de hasta 550 kilovatios durante diciembre, enero, febrero y marzo para determinados hogares alcanzados por el esquema de subsidios focalizados.

Según explicó Agüero, el beneficio estaría dirigido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, que actualmente representarían alrededor de $4,6 millones mensuales para un grupo familiar de referencia. El proyecto contempla además topes diferenciados para el resto del año.

“Si el sur tiene un régimen de zonas frías que tiene tarifas diferenciales para los consumos de gas, teniendo en cuenta el clima extremo y el frío, entendemos que, con el mismo criterio de federalismo, corresponde que para el Norte Grande haya un régimen de zonas cálidas”, sostuvo el legislador.

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Chaco, una provincia considerada “muy cálida”

Uno de los argumentos técnicos utilizados para sostener el reclamo es la clasificación bioambiental del territorio. De acuerdo con lo señalado por Agüero, la norma IRAM 11.603 considera a todo Chaco como una zona “muy cálida”, condición que pretende incorporarse como fundamento objetivo para establecer un tratamiento tarifario diferencial.

El diputado advirtió además que las provincias del Norte presentan una combinación especialmente compleja: mayor dependencia de la electricidad durante el verano y menores ingresos promedio respecto de otras regiones del país.

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“Son provincias absolutamente electrodependientes y con un poder adquisitivo más bajo que la media nacional. La tarifa está impactando muy fuerte en los bolsillos de las familias”, afirmó.

Agüero explicó que el recorrido legislativo puede extenderse debido al paso por distintas comisiones y que por esa razón se pidió una solución transitoria mediante una normativa del Ejecutivo. “La idea es tener cuanto antes un instrumento porque se viene el verano. Faltan unos meses y queremos tener ya la cuestión clara”, señaló.