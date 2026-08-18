La empresa textil Will Der, que producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance, anunció el cierre de sus dos plantas que funcionaban Las Flores y General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, y dejó sin trabajo a unos 120 empleados. La decisión fue comunicada por sus dueños, el exjugador y entrenador de Los Pumas Santiago Phelan y su socio Armando Anasal, quienes atribuyeron la medida a la caída de la actividad y cuestionaron la política económica del gobierno de Javier Milei.

“Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es cerrar la fábrica. El lunes no vengan”, les dijo Phelan a los trabajadores durante una reunión en la que comunicó el cierre de la empresa.

Ante el llanto de los empleados, en su mayoría mujeres, el exentrenador del seleccionado argentino de rugby explicó que la continuidad de la compañía ya no era viable. “No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que nosotros colgamos, aflojamos. No somos de esa característica. No hay trabajo en la calle”, afirmó. Y agregó: “El panorama que viene es peor”.

Anasal también se dirigió al personal y se quebró durante su discurso. “Son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada. Porque tengo que dar la cara diciendo que soy una mierda. Que la política nos hundió”, sostuvo entre lágrimas.

El empresario cuestionó además a quienes respaldaron electoralmente al gobierno de Milei. “Los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó?”, preguntó. En ese sentido, sostuvo: “Con otros gobiernos todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo”.

El dueño de Will Der: "Solo les pido que piensen la próxima vez que votan"

Anasal insistió con su cuestionamiento al oficialismo y señaló: “Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que votan. ¿Porque saben qué? La vida es política. Miren lo que es esto. Está vacío”.

El cierre de Will Der se suma a la crisis que atraviesa la industria textil, afectada por la caída de la demanda interna y el incremento de las importaciones. Según estimaciones de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), desde la asunción de Milei se perdieron 25.683 puestos de trabajo en el sector.

En paralelo, el uso de la capacidad instalada de la industria textil se ubica en torno del 42%, por lo que más de la mitad de las máquinas permanece sin actividad.

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