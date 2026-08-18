Luis Caputo destacó haber cerrado julio con superávit primario, aún con fuerte concentración de pagos de deuda

El Gobierno volvió a cerrar las cuentas públicas con números positivos en julio tras un fuerte control de gastos, tal como informó este martes 18 de agosto el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales. En el posteo, el titular de Hacienda asegura que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y aprovechó para destacar que ese resultado se logró -incluso. tras el pago de abultados intereses de la deuda. El resultado final fue de un superávit financiero de $244.897 millones.

Tal como reza el posteo del ministro que se adjunta, el resultado cobra relevancia porque logró sostenerse pese a la concentración de compromisos de deuda que enfrentó el Tesoro durante el mes. De acuerdo con los datos difundidos por Caputo, el pago de intereses netos de las tenencias dentro del propio sector público alcanzó los $2.715.436 millones, principalmente por los cupones correspondientes a los bonos Globales y Bonares.

De esta manera, aun después de afrontar esos vencimientos, las cuentas del Estado nacional terminaron julio con saldo financiero positivo, un dato que el equipo económico volvió a presentar como parte central de su estrategia para sostener la estabilidad macroeconómica.

El superávit acumulado en 2026

En los primeros siete meses del año, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI, mientras que el resultado financiero positivo alcanzó cerca del 0,1% del Producto.

La diferencia entre ambos indicadores está determinada principalmente por el peso de los intereses de la deuda: el resultado primario contabiliza los ingresos y gastos del Estado antes de esos pagos, mientras que el financiero los incorpora.

El dato de julio muestra precisamente esa distancia. Antes de intereses, el excedente fue cercano a los $3 billones, pero una vez descontados los $2,7 billones destinados a atender compromisos de deuda, el saldo se redujo a poco menos de $245.000 millones.

Para el Gobierno, mantener el resultado financiero en terreno positivo constituye uno de los pilares de su programa económico, ya que implica que los ingresos alcanzan para cubrir tanto el gasto primario como los intereses de la deuda sin generar déficit fiscal.

El gasto primario cayó 7% real en julio

El resultado fiscal estuvo acompañado por una nueva contracción del gasto. Según los números difundidos por Economía, el gasto primario cayó 7% interanual en términos reales durante julio, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación.

Dentro de esa dinámica, sin embargo, algunas partidas mostraron aumentos. Los gastos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 3,8% real interanual.

La actividad fría empieza a complicar el superávit primario: advierten que queda menos margen para seguir ajustando el gasto

La evolución del gasto vuelve a colocar el foco sobre el ajuste de las erogaciones como una de las herramientas utilizadas por el Gobierno para preservar el superávit, especialmente en un escenario en el que la recaudación viene mostrando señales heterogéneas por el menor nivel de actividad.

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