Hoy el Gobierno celebrará un encuentro clave: con qué 4 importantes figuras políticas se reunirá y cuál es el objetivo que busca alcanzar

Este martes 18 de agosto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezarán en el Palacio de Hacienda una reunión muy importante para la agencia política de La Libertad Avanza (LLA) porque participarán de ella cuatro gobernadores del Norte Grande y sus equipos técnicos, para estudiar diferentes alternativas que contemplen el mayor consumo de energía que enfrentan cada una de estas provincias en la época de las altas temperaturas.

Según la Agencia Noticias Argentinas, este encuentro se acordó la semana pasada, en la ciudad de Posadas (Misiones), durante la reunión del Consejo Regional del Norte Grande.

Diego Santilli con los gobernadores del Norte grande en Misiones, Posadas, la semana pasada

Acompañarán a Santilli y Caputo, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti; los gobernadores que estarán en el encuentro serán Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta); Leandro Zdero (Chaco); y Carlos Sadir (Jujuy); los otros Estados provinciales estarán representados por funcionarios y equipos técnicos expertos en temas energéticos.

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Durante el encuentro del Consejo Regional del Norte Grande celebrado en Posadas la semana pasada, las provincias pidieron tener en cuenta las particularidades que afronta la región durante los meses de altas temperaturas y el considerable incremento del consumo eléctrico que esto provoca.

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Frente a ese requerimiento, el Gobierno Nacional se comprometió a armar una mesa de trabajo donde analizar junto a las provincias las alternativas para resolver este grave problema.

Por ese motivo, el oficialismo escuchará este martes los planteos de los gobernadores, estudiará las posibles opciones junto a los equipos técnicos e intentará avanzar en una solución para resolver las particularidades energéticas del Norte Grande.

Encuesta: Kicillof lidera entre los peronistas

Este encuentro forma parte del objetivo de LLA de reconstruir sus vínculos con los mandatarios provinciales para poder conseguir el apoyo que necesita en el Congreso y, además, fortalecer sus alianzas de cara a las elecciones del año que viene, frente a un escenario político muy complejo, con un peronismo que comenzó a reorganizarse y el crecimiento en las encuestas de figuras como Myriam Bregman.

Axel Kicillof

Los gobernadores del norte y su agenda en común

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, donde, según la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que “venimos conversando con los gobernadores de una agenda en común para las necesidades del NOA y el NEA” porque “no siempre es la agenda del Gobierno nacional y del Gran Buenos Aires y Capital Federal”.

Y adelantó que sus principales reclamos son las obras públicas, el estado de las rutas y la falta de fondos nacionales. Especificando que “las rutas ya no son rutas, no son pozos, son cráteres y se van cobrando lamentablemente vida de la gente”.

Gustavo Sáenz

En ese contexto, remarcó que “hay que empezar a mirar más para el interior”. Y agregó: “Tenemos que juntarnos todos, reunirnos todos, pelear por los misioneros, pelear por los salteños, pelear por los catamarqueños, pelear por los tucumanos, que tenemos los mismos problemas”.