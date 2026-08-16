Las dudas de los gobernadores sobre el desdoblamiento de las elecciones en 2027

Abiertamente sólo el tucumano Osvaldo Jaldo y el chubutense Ignacio Torres confirmaron que las elecciones en sus territorios irán en otra fecha que la elección presidencial prevista para octubre de 2027. Mientras Javier Milei piensa en la reelección que le permita profundizar su programa de gobierno, el debate sobre la continuidad o no de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) todavía está en plena etapa de negociación. Por eso es que muchos mandatarios provinciales aguardan una resolución de este tema antes de confirmar si habrá o no desdoblamiento.

Jaldo dio el primer paso cuando aseguró que en su provincia se elegirá gobernador -buscará un segundo mandato- y también los demás cargos provinciales el 9 de mayo. Torres dio un indicio grande esta semana en su participación en las jornadas de la AmCham, la Cámara de comercio estadounidense en nuestro país. “No está definida la fecha, pero como la gran mayoría de las provincias, seguramente va a ser desdoblada”, sostuvo durante su participación allí.

El antecedente de 2023 marca un rumbo claro al respecto. En esa oportunidad fueron 18 las provincias que adelantaron sus comicios y no los "pegaron" a los nacionales. Ahora el panorama aún es incierto. El oficialismo pretende que la discusión sobre la Reforma Electoral que incluye la eliminación de las Primarias se produzca a partir de septiembre en el Parlamento. Pero como encuentra resistencias en algunos gobernadores radicales la negociación no aparece como sencilla de resolver. En esa línea se encuentra, por ejemplo, el correntino Juan Pablo Valdés.

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Osvaldo Jaldo buscará un nuevo mandato en Tucumán el 9 de mayo.

Los que hasta hace algún tiempo se mostraban como aliados o bloques cercanos a La Libertad Avanza empezaron a mostrar reparos y cuestionamientos luego de la estrategia que exhibió el oficialismo durante la sesión en el Senado en la que se puso sobre la mesa el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluía el polémico artículo sobre la extranjerización de tierras. El rechazo que provocaron algunos puntos de esa iniciativa hicieron que todos recalcularan sus estrategias.

Aquellos jefes provinciales que muchas veces apoyaron los proyectos legislativos en el Congreso a través de sus legisladores son los más proclives a promover la suspensión o la eliminación directa de las PASO, aunque existen matices. El santafesino Maximiliano Pullaro, por ejemplo, muestra objeciones mientras que otros como el jujeño Carlos Sadir o el chaqueño Leandro Zdero, respaldan abiertamente la propuesta que esgrimen los libertarios.

Nacho Torres, gobernador de Chubut, junto al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.

Torres también cuestionó a las PASO en el evento de la AmCham y aseguró que "desde el sentido común no tienen razón de ser". Además agregó: "El hecho de que no exista competencia pero igualmente tenés la boleta en el cuarto oscuro en las PASO es ridículo".

La posición de los gobernadores dependerá entonces de tratativas que recién cerraron sus primeros capítulos. Al menos ya hubo siete provincias que dejaron trascender sus intenciones de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, aunque este número podría incrementarse.

Las probabilidades de desdoblamiento en otras provincias

En Salta, Gustavo Sáenz analiza votar el 16 o el 23 de mayo y en Misiones, donde gobierna Hugo Passalacqua, en uno de los territorios que más transferencias del Tesoro recibió en los últimos meses dieron por hecho el mismo mecanismo, aunque la fecha certera todavía no se fijó.

Jujuy es otra provincia que seguiría ese camino. Desde las cercanías de Sadir resaltan que allí "siempre adelantan" sus elecciones.

Neuquén, comandada por Rolando Figueroa, un mandatario que llegó al poder apoyado por sectores muy diversos de la política provincial, también prevé mantener la tradición de separar los comicios nacionales de los provinciales, con una probable convocatoria para agosto, un par de meses antes que las presidenciales.

En Santa Fe, Pullaro analiza una ventana entre el 13 de junio y el 5 de septiembre, aunque la primera fecha, por ahora, es la más probable. En Mendoza, Alfredo Cornejo estableció que las PASO provinciales serán en julio.

Tierra del Fuego también deberá votar en una fecha diferente a la nacional por una disposición constitucional, mientras que Río Negro mantiene la intención política de conservar la idea del desdoblamiento.

Entre Ríos y San Juan también optarían por separar sus elecciones de las nacionales, mientras que La Rioja, Formosa y La Pampa, las tres en manos de gobernadores peronistas, todavía no realizaron anuncios oficiales. Corrientes y Santiago del Estero, por las intervenciones federales que sufrieron en distintos momentos durante los últimos años, poseen un calendario electoral diferente que no otorga la posibilidad de que los comicios se emparenten.

Tampoco hay definiciones en la posición que adoptará la provincia de Buenos Aires, donde la táctica de separar los comicios que utilizó Axel Kicillof en 2025 recibió críticas internas fuertes. Kicillof ganó las provinciales con comodidad fundamentalmente por el apoyo de los intendentes pero en las nacionales no le fue nada bien ante el oficialismo.