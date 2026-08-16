Diputados misioneros se reagrupan detrás de Passalacqua

La ruptura del Frente Renovador de la Concordia de Misiones tiene coletazos en el Congreso. A la ruptura en del bloque en el Senado, se suman movimientos en la Cámara baja en donde el gobernador Hugo Passalacqua gana influencias. Hasta ahora los diputados de Misiones integran el bloque de Innovación Federal, una bancada que aglutina misioneros, salteños y dos diputados sueltos, uno de Formosa y otro de San Luis.

Fuentes parlamentarias confiaron a PERFIL que podría conformarse un núcleo de siete legisladores y su oficialización se concretaría el 26 de agosto próxima sesión en la Cámara Baja, fecha elegida por el oficialismo para llevar al recinto el dictamen de mayoría de Ley de Inocencia Fiscal II. El reagrupamiento estaría integrado por cuatro legisladores de Misiones y tres de Salta que responderían a Passalacqua y Gustavo Sáenz respectivamente.

Entre los cuatro misioneros se encuentran el actual titular de la bancada, Alberto Arrúa, el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik. Entre los salteños que responden a Sáenz, se encuentran Pablo “Loro” Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella.

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Las versiones señalan que también podría haber movimientos en la presidencia del bloque. Todo está sujeto a los futuros acuerdos, pero según pudo reconstruir PERFIL, el exgobernador Herrera Aguad quedaría al frente del espacio.

La expectativa que se genera con la ruptura de Passalacqua con el histórico mandamás de la provincia, Rovira, ilusiona al gobernador misionero y sus legisladores con la idea de poder extender acuerdos con otras provincias norteñas, y hasta agrandar la bancada.

Una de los puntos que podría complicar al Gobierno Nacional es que Rovira tenía comprometido los votos para la reforma política, que plante entre otros puntos importantes la suspensión o eliminación de las PASO.

En el nuevo escenario, la Casa Rosada se verá forzada a una negociación más dura con la provincia que todavía no digiere el artículo de la Ley Bases (impulsado por Federico Sturzengger) que elimina al Instituto de la Yerba Mate (INYM) y que puso contra las cuerdas en materia económica a los productores.

En tanto en el Senado, la senadora Sonia Rojas Decut quedó del lado del mandatario, mientras que Carlos Arce quedó del lado de Rovira.

Todo ello no impide que el diálogo continúe, y que entre los legisladores misioneros haya expectativas que en las próximas semanas Arce comience a votar en la misma línea que ellos, más allá de la formalidad (o no) de integrar un mismo bloque junto con Rojas Decut.

Pero mientras Passalacqua gana influencia en el Congreso y Rovira ve su poder desafiado, en la Casa Rosada y en el comando de campaña que conduce Karina Milei se envalentonan con la idea de que la interna del oficialismo provincial les posibilite llegar chances el año próximo.