Expertos afirmaron que la baja de impuestos con Milei: “La dirección es correcta, la velocidad no es suficiente”

La política tributaria volvió al centro del debate en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Matías Olivero Vila, abogado, contador y presidente de la ONG Lógica, analizó el desempeño del Gobierno de Javier Milei y reconoció un cambio de rumbo, aunque consideró insuficiente el ritmo de las reformas. “La dirección es correcta, la velocidad no es suficiente”, resumió.

Para Olivero Vila, uno de los cambios más importantes fue que el Gobierno incorporó al diagnóstico oficial el problema de la elevada presión tributaria que soporta el sector formal. “Tenemos los impuestos más altos del mundo”, afirmó.

Una veintena de bajas fiscales

El especialista destacó que durante la actual gestión se redujeron o eliminaron alrededor de veinte cargas tributarias, entre las que mencionó el Impuesto PAIS y modificaciones sobre las retenciones. Sin embargo, advirtió que el punto de partida era muy elevado. “Hubo una veintena de bajas fiscales, sí, pero estábamos tan en la estratosfera fiscal que todavía seguimos teniendo los impuestos más altos del mundo”, sostuvo.

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Olivero Vila citó además un informe de la Unión Industrial Argentina que compara distintos tributos entre países y que, según explicó, ubica a la Argentina entre las economías con mayores alícuotas en varios impuestos.

Gobernadores, coparticipación y Ganancias

Otro eje fue la tensión entre Nación y provincias. Olivero Vila recordó la resistencia de gobernadores frente a propuestas para reducir el impuesto a las Ganancias debido a su impacto sobre la coparticipación. “¿Quiénes se opusieron? Los gobernadores. ¿Por qué? Porque vamos a recibir menos coparticipación”, explicó.

Para el titular de Lógica, cualquier reforma tributaria profunda debe contemplar simultáneamente qué recauda cada nivel del Estado, cómo se distribuyen esos recursos y qué incentivos genera el sistema.

La informalidad como contracara

Olivero Vila vinculó directamente la elevada carga impositiva con el nivel de actividad que permanece fuera de la economía formal. “Al tener nosotros los impuestos más altos del mundo, tenemos una informalidad del 45-50%”, afirmó. Y graficó el problema: “No puede vivir un país con una venta hecha con factura por cada venta hecha sin factura”.

Por eso, sostuvo que bajar impuestos debería ir acompañado por una estrategia destinada a incorporar más trabajadores y empresas al sistema formal.

Luis Secco y la “correspondencia fiscal”

Luis Secco, director de Perspectiv@s Económicas, sumó al debate la relación entre recursos y responsabilidades provinciales. “El tema de los impuestos también tiene unas cuestiones de correspondencia fiscal con las provincias que son fundamentales”, señaló.

Además, cuestionó que el apoyo legislativo pueda depender de negociaciones coyunturales de fondos entre Nación y gobernadores. “No me parece que es la mejor manera de encarar las cuestiones fiscales, y mucho menos las leyes”, afirmó.