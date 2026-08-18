La discusión sobre la presión tributaria volvió a colocar en el centro la relación entre Nación, provincias y municipios. Durante la Ronda de Economistas, Matías Olivero Vila, abogado, contador y presidente de la ONG Lógica, planteó la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo que permita coordinar una reducción de impuestos entre los distintos niveles del Estado. “Es fundamental que lleguemos a un consenso fiscal”, sostuvo, al recordar el acuerdo impulsado durante la gestión de Cambiemos.

Según Olivero Vila, si aquel esquema se hubiera cumplido completamente, Argentina podría haber avanzado significativamente en la reducción de su elevada carga tributaria.

Un límite para Ingresos Brutos y las tasas municipales

Para el especialista, un nuevo consenso debería establecer compromisos concretos de las provincias y municipios.“Vamos a bajar Ingresos Brutos con el tope de X, las tasas municipales no se pueden aplicar sobre los ingresos totales”, ejemplificó.

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Olivero Vila remarcó además la diferencia jurídica entre un impuesto y una tasa. Mientras el primero financia de manera general al Estado, la tasa debería corresponderse con una prestación determinada. “Una tasa es por un servicio específico, concreto, individualizado, que lo recibís vos, la iluminación, el camino”, explicó.

Por qué hay un error grosero

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a las tasas de seguridad e higiene cobradas por determinados municipios. Según explicó, en algunos casos el monto se determina sobre los ingresos totales de las empresas, en lugar de guardar relación con el costo del servicio que efectivamente presta el municipio.

“Donde hay un error grosero es en la forma de calcular la tasa: que se base en el costo del servicio recibido y no en los ingresos totales”, afirmó. Para Olivero Vila, esta modalidad termina convirtiendo en los hechos una tasa municipal en un tributo calculado sobre la facturación empresarial.

El antecedente de la Corte Suprema

El titular de Lógica recordó además una discusión que llegó a la Corte Suprema de Justicia a partir de un caso relacionado con la Municipalidad de Quilmes.

Según relató, durante aquella controversia los intendentes reclamaron mantener la posibilidad de calcular la tasa de seguridad e higiene sobre los ingresos totales para evitar una pérdida significativa de recursos. “No nos desfinancies, dejanos seguir aplicando la tasa de seguridad e higiene sobre los ingresos totales”, reconstruyó Olivero Vila sobre aquel planteo.

Sin embargo, sostuvo que la jurisprudencia del máximo tribunal ha establecido como principio la necesidad de que exista una contraprestación concreta. “La Corte tiene bien definido que tiene que haber una prestación de servicio”, afirmó.

Una discusión entre los tres niveles del Estado

Para Olivero Vila, reducir la presión tributaria requiere evitar que una disminución de impuestos nacionales termine compensada con mayores cargas provinciales o municipales.

El planteo apunta a establecer límites para Ingresos Brutos, criterios claros para las tasas municipales y reglas coordinadas entre los tres niveles de gobierno.