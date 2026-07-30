Industria textil en crisis: el empleo tuvo la mayor caída interanual de los últimos años

El empleo formal en industria textil sufrió una de las mayores caídas a nivel interanual desde que existen registros, de acuerdo un nuevo informe económico de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

En abril de 2026, el sector contabilizó 95.094 puestos de trabajo formales, lo que representa una pérdida de 1.241 puestos frente a marzo y 15.468 empleos respecto del mismo mes del año anterior, que representa una retracción de 14%.

“El empleo formal en el sector registra caídas ininterrumpidas desde diciembre de 2023. En junio de 2025, el ritmo se aceleró y la pérdida promedió 1.200 puestos por mes. Esta tendencia acompaña la retracción de la actividad textil y su duración descarta cualquier lectura como fenómeno transitorio”, comentó Celina Pena, Gerente General de FITA.

La industria dejará medio millón de trabajadores sin empleo y cerrará hasta 40.000 empresas en 2026

Desde la Fundación ProTejer destacan que el sector textil sufrió “la caída porcentual de empleo asalariado registrado más alta de toda la economía, con un desplome del -20% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Esto significó la destrucción de -24.097 puestos de trabajo directos”.

La baja de los empleos se produce en un contexto de fuerte contracción de la producción, que en el primer cuatrimestre del año cayó -26,5% frente al mismo período de 2025, ubicándose por encima conjunto de la industria (-3,1%).

El último informe de actualidad de la Unión Industrial Argentina (UIA) ubicó al rubro prendas de vestir, cuero y calzado entre los sectores que más incidieron en la caída de la producción manufacturera durante los primeros cinco meses del año y lo señaló entre los más rezagados del entramado industrial, señaló FITA.

La entidad señaló que en el quinto mes del año, las fábricas textiles operaron al 42,2% de su capacidad instalada, muy por debajo del promedio industrial (58,4%), manteniendo una brecha de 16,2 puntos porcentuales.

El informe también muestra que el sector textil registró las menores variaciones de precios del período. Prendas de vestir, calzado y cuero mostraron una suba de 0,4% mensual y 11,9% anual, muy por debajo de la inflación general del 1,9% y 33,5%, así como del resto de los sectores considerados en el cálculo.

Menos empresas e inversión

Otro dato que evidencia la profundidad del proceso es la reducción de establecimientos. En abril de 2026, se registraron 3.626, lo que representa una disminución de 330 respecto al cuarto mes de 2025.

Entre diciembre de 20243 y marzo de 2026, la cadena de valor perdió 874 empresas productivas registradas (-14%).

“Tras un ciclo histórico de fuerte inversión en bienes de capital entre 2020 y 2023 (acumulando US$ 782 millones de dólares, las importaciones de maquinaria textil totalizaron apenas US$ 29 millones en los primeros cinco meses de 2026”, señaló ProTejer.

Y añadió: “De mantenerse la tendencia, el año cerraría con una inversión proyectada de US$ 70 millones, configurando una de las cifras más bajas a nivel histórico para el sector”.

LM