El indicador de Riesgo País medido por la entidad financiera JP Morgan para la Argentina retrocedió un 0,90% durante la jornada bursátil de este jueves 30 de julio de 2026, finalizando en las 441 unidades. Tras haber operado con aperturas en los 445 puntos y alcanzado techos intraoperativos de 449 enteros en el tramo matutino, la cotización recortó la suba inicial en el tramo final de las negociaciones financieras.

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El comportamiento estuvo enmarcado en el dinamismo del mercado secundario de la deuda soberana y en las tendencias observadas sobre la renta fija global.

Durante la rueda de este jueves 30 de julio, el indicador EMBI elaborado por JP Morgan inició la jornada situándose en 445 puntos básicos, para luego registrar un valor máximo del día de 449 unidades. Con el correr de las horas y tras marcar un piso mínimo diario de 441 puntos, el índice retrocedió cuatro unidades respecto de la rueda previa de 445 puntos, marcando una variación porcentual negativa del 0,90% al término del día.

La evolución del Riesgo País en la última semana

A lo largo de los últimos siete días de operaciones bursátiles, la trayectoria del Riesgo País mostró un canal de oscilación que osciló entre un piso de 410 unidades y picos de 450 puntos básicos. El jueves 23 de julio, el indicador había comenzado la serie en las 437 unidades tras registrar un valor mínimo de 410 puntos en esa misma sesión.

Posteriormente, entre las ruedas del viernes 24 y el lunes 27 de julio, el índice avanzó progresivamente desde los 437 puntos iniciales hasta alcanzar un cierre de 442 enteros el primer día hábil de la semana. Durante esa transición, los bonos en dólares mostraron fluctuaciones operativas marcadas por reajustes de carteras y tomas de ganancias locales.

En las jornadas recientes del martes 28 y miércoles 29 de julio, el mercado observó cotizaciones máximas de 450 puntos básicos. El indicador cerró el martes en 441 puntos y ascendió el miércoles a 445 unidades, antes de retornar este jueves 30 de julio a la marca de los 441 puntos básicos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Markets Bond Index). Mide el sobreprecio o tasa adicional que debe pagar un Estado soberano en desarrollo para financiarse en los mercados internacionales, en comparación con el rendimiento que ofrecen los títulos del Tesoro de los Estados Unidos.

El cálculo se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% adicional de interés que los inversores exigen por encima del activo considerado libre de riesgo. Cuando el indicador sube, significa que la paridad de los bonos emitidos por el país ha caído y que los mercados perciben un mayor nivel de incertidumbre para el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Por el contrario, cuando el Riesgo País disminuye, refleja una revalorización de los títulos públicos de deuda en el mercado secundario y un incremento en la confianza de los inversores. Una lectura más baja permite comprimir las tasas de financiamiento tanto para el sector público como para las empresas privadas que buscan captar capitales externos.