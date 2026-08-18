A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 18 de agosto

El dólar blue abrió este martes 18 de agosto a un valor en el mercado de $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 18 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 18 de agosto el dólar oficial opera a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 18 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.509,60 para la compra y $1.521,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 18 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 18 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 18 de agosto a $1.571,10 para la compra y $1.573,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, martes 18 de agosto a $1.963 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este martes 18 de agosto en $1.568,33 para la compra y $1.574,01 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 479 puntos básicos este martes 18 de agosto.