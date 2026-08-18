Reino Unido analiza subir los impuestos para financiar el gasto público

El debate tributario ganó protagonismo en el Reino Unido mientras el gobierno laborista busca recursos para cumplir con sus principales compromisos. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Justo señaló que el tema ganó espacio en la agenda pública: “Uno de esos temas es el tema impositivo, que ha tenido cada vez más peso y más en la agenda mediática”.

La discusión escaló luego de que Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, contactara al ministro de Economía para cuestionar un eventual impuesto especial a los bancos. Para Justo, el gobierno enfrenta una fuerte necesidad de financiamiento: “Necesita más fondos para lo que es su programa”, particularmente para bajar el costo de vida, avanzar con la nacionalización de algunas empresas y desarrollar un ambicioso plan de vivienda.

Deuda, vivienda y presión para aumentar los impuestos

El desafío fiscal es significativo. “La deuda pública en el Reino Unido es del 100% aproximadamente del Producto Bruto Interno”, señaló Justo, quien agregó que el Estado afronta pagos de intereses cercanos a “10.000 millones de libras” mensuales.

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La presión para incrementar los tributos no proviene solamente del oficialismo. “Desde el interior del partido laborista y desde los sindicatos se le está exigiendo que haya impuestos especiales”, afirmó el periodista.

Entre las alternativas aparece también una mayor carga sobre los sectores de mayores ingresos. Justo recordó el debate sobre un impuesto a las grandes fortunas y explicó que incluso existe un movimiento de millonarios que reclama pagar más impuestos.

Ahora, el foco está puesto en los bancos. “Los bancos han incrementado sus ganancias en el último año en un 60%”, sostuvo Justo, en un contexto en el que también se esperan anuncios sobre las millonarias bonificaciones de sus principales ejecutivos.

La discusión despierta respaldo en distintos sectores políticos. “Hay una opinión pública bastante favorable a esto”, afirmó, incluso entre sectores conservadores y de ultraderecha que, pese a sus posiciones sociales, pueden mostrarse favorables a gravar a las grandes fortunas.

La City de Londres y el debate sobre los paraísos fiscales

Otro capítulo de la discusión es el régimen financiero británico. Justo aclaró que la República de Irlanda no forma parte del Reino Unido, mientras que Irlanda del Norte sí, aunque bajo un régimen diferente.

Para el periodista, el punto central está en Londres: “El gran paraíso fiscal que tiene el Reino Unido lo tiene la City de Londres”. En su análisis, ese distrito financiero ocupa un lugar central en los circuitos internacionales de capitales.

Justo fue particularmente crítico con ese funcionamiento: “Es por donde circulan todos los dineros mal habidos, los paraísos financieros, los paraísos fiscales, todo ese tipo de lavado de dinero que circula por todo el mundo”.