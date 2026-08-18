La dolarización ya empezó: qué señales está dando el mercado argentino antes de las elecciones

La incertidumbre política ya tiene un correlato directo en los mercados: los argentinos están aumentando su exposición al dólar y los activos financieros comienzan a reflejar un escenario electoral más incierto. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Soledad López señaló: “La dolarización ya empezó, en el mercado se ve clarísimo”.

Según la especialista, los Cedear se convirtieron en uno de los principales vehículos para esa estrategia: “El 60, 70 por ciento del mercado opera Cedear”. A través de estos instrumentos, los inversores pueden reducir su exposición a activos argentinos y, al mismo tiempo, quedar vinculados al dólar mediante el contado con liquidación.

Dólares, elecciones y expectativas del mercado

López estimó que los argentinos están comprando alrededor de “dos mil millones de dólares por mes”, aun cuando todavía faltan definiciones sobre las candidaturas. “El argentino naturalmente dolariza por las dudas, lo está haciendo de manera muy anticipada”, sostuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pregunta que plantea el mercado es si ese volumen representa un piso o si podría aumentar a medida que se acerquen las elecciones. “¿Los argentinos van a dolarizar más el año que viene cuando se acerquen las elecciones?”, planteó López.

La incertidumbre también impacta sobre los precios de los bonos. Para la especialista, “el mercado con el precio de bonos que hoy tiene, tiene asignado entre un 70% y un 80% de probabilidad de reelección de Milei”. Sin embargo, las últimas encuestas comenzaron a modificar esa percepción: “Se empieza a asustar cuando ve las encuestas y dice, che, quizás esto no está tan fácil”.

López pidió, de todos modos, poner en contexto la evolución del riesgo país: “No lo es, estamos más cerca del piso que del techo”, sostuvo al comparar los niveles actuales con los registrados al inicio del gobierno de Javier Milei.

Energía versus bancos: las acciones que mira el mercado

El mercado argentino tampoco se mueve de manera uniforme. “Argentina tiene una economía totalmente partida”, explicó López, al diferenciar entre sectores que muestran crecimiento genuino y aquellos más afectados por la situación económica.

Entre los primeros destacó “minería, agro, energía”, mientras que ubicó entre los más golpeados a “construcción, consumo”, sectores con fuerte impacto sobre el empleo.

Esa división también se refleja en la Bolsa. “Me quiero quedar con la energía y con todos los papeles de energía”, afirmó López, y puso como ejemplo el desempeño de YPF: “El mejor balance de la historia de YPF”.

En cambio, advirtió sobre los bancos: “Vas a un balance de un banco y decís, yo esto no quiero tener, de ninguna manera quiero tener”, debido a problemas vinculados con la morosidad y la rentabilidad.

Finalmente, señaló un nivel técnico clave para el mercado: “Si perfora estos 1.800 puntos, se puede ir a 1.500”, en referencia al Merval, mientras los inversores evalúan cuánto riesgo asumir antes de las elecciones.