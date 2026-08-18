El Gobierno decretó secreto militar sobre la salida de Argentina de material relacionado al sistema de armas de la Fuerza Aérea

A través del Decreto 735/2026, el Gobierno declaró secreto militar la exportación del material vinculado al sistema de armas incorporado por la Fuerza Aérea Argentina. Esta decisión afecta al equipo que se compró originalmente y también a los contratos adicionales para sumar equipo extra.

“Declárase SECRETO MILITAR, en los términos del Decreto N° 9390/63, a la exportación del material relacionado con el sistema de armas, cuya adquisición tramitara bajo el Expediente N° EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA y los contratos adicionales para la incorporación de Equipos y Capacidades Complementarias”, expresa el texto publicado este martes en el Boletín Oficial.

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De acuerdo a los considerandos incluidos en el decreto, el sistema de armas empezó sus actividades de vuelo el pasado 30 de marzo en el Área Material Río IV, por ese motivo, el Gobierno evaluó oportuno imponer medidas de seguridad más estrictas para que pueda ser mandado fuera de Argentina con el fin de someterlo a mantenimiento y actualización.

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“Habiendo dado inicio el día 30 de marzo de 2026 a las actividades de vuelo en el Área Material Río IV del sistema de armas incorporado, resulta necesario dictar las medidas para oportunamente llevar a cabo la exportación del material, con el objeto de efectuar tareas de mantenimiento y actualización, entre otras, debiendo primar el resguardo de su información por tratarse de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento”, remarca el texto.

El decreto establece: “Autorízase al MINISTERIO DE DEFENSA para que, por medio de la SECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y ASUNTOS MILITARES, instrumente los actos conducentes para efectivizar la presente medida”.

Fuerza Aérea Argentina

La visita del ministro de Defensa Presti al Pentágono para negociar la compra de helicópteros a los Estados Unidos

El pasado 23 de marzo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunió en los Estados Unidos con el subsecretario de Guerra, Joseph Humire, para avanzar en las negociaciones para adquirir helicópteros militares Black Hawk.

Según la Agencia Noticias Argentinas, en el encuentro se estudió la posibilidad de comprar -o incluso recibir en donación- helicópteros Black Hawk que Estados Unidos ya no use.

Carlos Presti, ministro de Defensa

Esta operación se realizaría a través del programa Foreign Military Sales (FMS), que le permite a Washington vender equipamiento, servicios y entrenamiento a países aliados, garantizando estándares comunes e interoperabilidad.

Desde el Ministerio de Defensa remarcaron que el objetivo de estas compras es mejorar la protección de infraestructura crítica en Argentina, por ejemplo, las centrales nucleares, Vaca Muerta, los puertos y los yacimientos de minerales estratégicos.

Según los expertos, los helicópteros Black Hawk permitirían una mayor capacidad de despliegue ante posibles emergencias.

HM/ff