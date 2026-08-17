Tras casi una semana del grave terremoto que golpeó a Colombia, el Gobierno argentino se encuentra ultimando los detalles para enviar un avión Hércules con asistencia humanitaria. La aeronave despegaría este martes rumbo a las regiones más castigadas por el temblor junto a un contingente de voluntarios del Ejército.

El armado de la comitiva quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa de la Nación, conducido por el teniente general Carlos Alberto Presti, quien se encuentra encargado de coordinar los pormenores logísticos del operativo previsto para los próximos días de esta semana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según detalló Clarín, el envío de ayuda desde argentina incluirá como mínimo una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña militar y un grupo de militares argentinos que colaborará en tareas de rescate y de asistencia dentro del territorio colombiano.

Todo el material, destinado a sumar esfuerzos en la búsqueda de cuerpos y en la contención de quienes perdieron su vivienda, será trasladado en un avión Hércules, aeronave clave dentro del esquema de transporte táctico y estratégico de la Fuerza Aérea Argentina.

Con el correr de los días desde el 10 de agosto en el que ocurrió el sismo, la posibilidad de hallar sobrevivientes bajo los escombros se va desvaneciendo, al punto de que en varias zonas ya comenzaron los trabajos de remoción con palas mecánicas de gran capacidad.

El presidente de Colombia le pidió a Estados Unidos suspender los aranceles para colaborar en la recuperación tras el terremoto

El envío de ayuda humanitaria que se realizará a la brevedad se suma al mensaje oficial del Estado argentino que había sido enviado por el canciller Pablo Quirno, a través de su cuenta de X, para expresar su solidaridad luego del temblor que, hasta el momento, dejó más de 290 muertos.

"Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados", expresó el funcionario el mismo día de la tragedia en representación del la administración del presidente Javier Milei.

En su publicación, Quirno agregó: "Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas y hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria. Mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas".

A pesar del gesto diplomático realizado a través de la publicación, no fue hasta este domingo que el Poder Ejecutivo definió una ayuda humanitaria concreta para el pueblo colombiano en coordinación con la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

La solidaridad de otros países con Colombia

En el plano internacional, son varios los países que enviaron asistencia a Colombia luego del trágico terremoto, incluyendo a Estados Unidos, desde donde se confirmó el envío de un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea con insumos y elementos necesarios para reforzar las tareas de socorro en el territorio afectado.

Desde Quito, Ecuador, se movilizó un equipo especializado USAR conformado por 47 rescatistas, acompañado de perros de la fuerza entrenados para colaborar en la búsqueda de personas e insumos suficientes para operar con autonomía durante siete días.

Israel, por su parte, recibió la autorización para desplegar personal técnico y brigadas de rescate en las zonas más afectadas por el temblor luego de que el mandatario colombiano se comunicara personalmente con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Otros países como México, España y la India colaboraron con su ayuda bajo otras modalidades, como soporte material y donaciones de dinero para contribuir con la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el terremoto.

El trágico terremoto que golpeó a Colombia

El pasado lunes 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud de 7,4 grados que, de acuerdo con medios locales, ya cuenta con un saldo de 294 muertos, casi 4.000 heridos y al menos 143 desaparecidos. El fenómeno natural también dejó 127.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados, con 450 municipios afectados en 15 departamentos.

El desastre tuvo lugar pocos días después de que el nuevo presidente colombiano asumiera la presidencia, teniendo que comenzar su gestión en un escenario crítico.

AS.