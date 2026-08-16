Terremoto en Colombia: identificaron a 288 víctimas y todavía buscan a más de 140 desaparecidos

A una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, las autoridades continúan con las tareas de búsqueda, identificación de víctimas y remoción de escombros. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que recibió 298 cuerpos y logró identificar plenamente a 288.

El organismo precisó que entre los cuerpos recibidos hay 21 menores de edad. Los restos que ya fueron identificados serán entregados a sus familiares en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de cada municipio.

Qué informó Medicina Legal sobre las víctimas del terremoto

La información fue difundida este domingo por Medicina Legal, que detalló que los cuerpos llegaron desde los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, algunas de las zonas más afectadas por el sismo.

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De acuerdo con el organismo, todavía quedan 10 cuerpos sin identificar. Las autoridades continúan con los procedimientos forenses para establecer sus identidades y avanzar con la entrega a los familiares.

Por qué la respuesta internacional ante la tragedia en Colombia generó cuestionamientos

La sede de Medicina Legal en Cali sufrió daños en su infraestructura a causa del terremoto. Por ese motivo, el instituto trasladó temporalmente parte de sus servicios a Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal para atender la emergencia.

Además, integrantes de la Dirección General y de la Subdirección Forense participan del Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU), creado por el Gobierno para coordinar la respuesta frente al desastre.

Casi 300 muertos y más de 140 desaparecidos

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) eleva a 289 la cantidad de personas fallecidas por el terremoto. El organismo también reportó 4.187 heridos y 143 desaparecidos en las cinco ciudades que permanecen bajo alerta roja.

El sismo también provocó enormes daños materiales. Según el mismo informe, 127.557 viviendas resultaron afectadas y otros 285 centros de salud sufrieron daños en los departamentos golpeados por el terremoto.

Las cifras continúan en evaluación mientras los equipos de emergencia avanzan sobre las zonas destruidas y buscan determinar el alcance total de la tragedia.

Las chances de encontrar sobrevivientes son cada vez menores

A una semana del terremoto, las tareas de rescate entraron en una etapa crítica. En las zonas más afectadas, las retroexcavadoras, grúas y camiones trabajan sobre los restos de casas, edificios, hoteles y hospitales que quedaron destruidos.

Según un reporte de AFP, los equipos de rescate ya consideran que las posibilidades de encontrar personas con vida debajo de los escombros son cada vez menores.

En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, toneladas de restos de ladrillos y estructuras metálicas fueron retiradas de distintos sectores. Los rescatistas también limitaron el ingreso de voluntarios a los edificios afectados debido al riesgo de nuevos derrumbes.

Andrés Cano, un estudiante de enfermería de 30 años que participa de las tareas de asistencia, describió el desgaste que atraviesan quienes trabajan desde el día del terremoto. "Se siente uno agotado, es un cansancio mental más que todo", contó a AFP mientras permanecía junto a otros voluntarios.

Miles de personas quedaron sin casa

El terremoto dejó una enorme cantidad de damnificados. Según los reportes oficiales, cerca de 27.000 viviendas quedaron destruidas, por lo que miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares.

En las ciudades más afectadas, muchos vecinos permanecen en la calle o fueron trasladados a centros de evacuación. En los albergues se instalaron códigos QR para que las personas puedan informar sobre familiares desaparecidos y comunicar daños en sus viviendas.

Algunas familias duermen en pequeños camarotes y otras pasan la noche sobre colchones mientras esperan asistencia. En los sectores donde los edificios quedaron comprometidos, las autoridades colocaron una X roja para advertir sobre el peligro de derrumbe y prohibir el ingreso.

El terremoto, una primera gran prueba para Abelardo de la Espriella

La emergencia también representa un desafío político para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que asumió apenas tres días antes de que ocurriera el terremoto.

El mandatario recorrió las zonas afectadas y encabeza la respuesta estatal frente al desastre. En medio de la emergencia, además, pidió el sábado al presidente estadounidense Donald Trump una suspensión temporal de los aranceles para facilitar la recuperación económica del país.

Mientras tanto, las autoridades mantienen los operativos de asistencia, reconstrucción y búsqueda de desaparecidos.

LB / EM