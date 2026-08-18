Reino Unido: por qué la inmigración sigue siendo un tema central pese a la caída de los números

El Gobierno del Reino Unido enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre su política migratoria luego de que un organismo independiente objetara una propuesta para restringir el ingreso de familiares de inmigrantes con estatus legal. La iniciativa había sido impulsada en un contexto de creciente presión política de Nigel Farage y el movimiento Reform UK.

Marcelo Justo, corresponsal de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó que la decisión obliga al Ejecutivo a revisar su estrategia en un área que se convirtió en uno de los principales campos de disputa política. Al mismo tiempo, señaló una contradicción entre la percepción social sobre el fenómeno y los datos de inmigración registrados en los últimos años.

El Gobierno británico deberá revisar su propuesta migratoria

El Ejecutivo había planteado una modificación de las condiciones para que los inmigrantes con estatus legal pudieran traer a sus familiares al Reino Unido. La propuesta contemplaba limitar ese derecho a los padres del inmigrante, su cónyuge y un hijo menor de 18 años.

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Sin embargo, el Comité de Regulación de Políticas Públicas, un organismo independiente, cuestionó los fundamentos de la iniciativa. Según Justo, el comité consideró que la propuesta no contaba con las garantías y argumentos necesarios para justificarla como una medida de gobierno.

“El gobierno no había analizado otras propuestas posibles respecto al tema de la inmigración y el tema de los familiares de los inmigrantes”, explicó el corresponsal. El cuestionamiento obliga ahora al Ejecutivo a reconsiderar el alcance de la reforma.

La presión de Nigel Farage y Reform UK

La discusión migratoria se desarrolla en un escenario de fuerte competencia política para el Gobierno. Reform UK, liderado por Nigel Farage, se convirtió en uno de los principales adversarios del oficialismo en este terreno.

Justo señaló que el Gobierno había intentado endurecer su posición migratoria en parte como respuesta al crecimiento de Farage en las encuestas. “El gobierno había intentado endurecer su política inmigratoria, un poco para de cara al ascenso que venía teniendo Nigel Farage en las encuestas”, sostuvo.

El corresponsal también distinguió a Reform UK de sectores todavía más radicalizados de la derecha británica, que plantean medidas mucho más extremas contra los inmigrantes. En este escenario, el Ejecutivo buscó ocupar un espacio propio, aunque el cuestionamiento a su propuesta podría obligarlo a redefinir esa estrategia.

“El gobierno que había intentado de alguna manera buscar un lugar en eso, en este momento va a tener que repensar cuál es su estrategia”, afirmó Justo.

La inmigración cae, pero sigue en el centro del debate político

Uno de los aspectos destacados por Justo es la distancia entre la percepción social y los datos disponibles. Aunque la inmigración continúa siendo un tema central para la opinión pública británica, el volumen registrado viene disminuyendo de manera sostenida.

“En términos concretos de datos viene cayendo sistemáticamente casi todos los años y es hoy la menor inmigración que ha habido desde el año 2012, sacando los años de pandemia que fueron años especiales”, señaló el corresponsal.

Para Justo, parte de la dificultad está relacionada con la forma en que se debate públicamente el fenómeno migratorio. Diferentes categorías terminan mezclándose en la discusión política, pese a que no representan la misma situación.

“Hay mucha confusión entre lo que es un inmigrante, lo que es un alguien que busca asilo político y lo que es un inmigrante ilegal y lo que es un inmigrante legal”, explicó.

Inmigración, percepción pública y disputa política

El resultado de esa confusión es una discusión en la que distintas situaciones migratorias terminan agrupadas bajo una misma categoría. Según Justo, esto contribuye a convertir la inmigración en una herramienta de disputa entre los distintos sectores políticos.

“Todo eso se termina poniendo en una misma bolsa y transformándose en una especie de fútbol político”, sostuvo el corresponsal.