Ola de calor en Reino Unido: la prohibición de barbacoas provocó una situación insólita

La ola de calor que afecta al Reino Unido elevó el riesgo de incendios forestales y llevó al Gobierno a prohibir temporalmente el uso de barbacoas portátiles. La medida generó una situación inesperada cuando numerosos vecinos comenzaron a utilizar el número de emergencias para denunciar a otras personas que incumplían la restricción.

Marcelo Justo, corresponsal de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó que la situación se produjo durante la denominada “silly season”, el período de receso parlamentario y menor actividad política en el Reino Unido. En ese contexto, los incendios forestales se convirtieron en uno de los principales focos de preocupación por el impacto de las altas temperaturas.

La prohibición de las barbacoas y el colapso del 999

El Gobierno británico decidió restringir temporalmente el uso de barbacoas portátiles ante el riesgo de nuevos incendios. La medida comenzó a generar numerosas denuncias de ciudadanos durante una jornada de temperaturas especialmente elevadas.

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“El gobierno decidió prohibir las barbacoas portátiles”, explicó Justo. Según el corresponsal, particularmente durante el viernes pasado, una gran cantidad de personas comenzó a comunicarse con el 999, el número de emergencias del Reino Unido.

Los llamados no estaban relacionados necesariamente con incendios activos, sino con vecinos que utilizaban barbacoas o realizaban fuego en sus jardines. “La población, un número enorme de la población, particularmente el viernes pasado, que hizo un calor tremendo, empezó a llamar al teléfono de emergencia, al 999”, relató.

La situación terminó afectando el funcionamiento del servicio. “Terminaron congestionando completamente la línea de emergencia”, señaló Justo, al explicar que el 999 debía utilizarse para atender incendios reales y otras situaciones de emergencia.

El pedido de las autoridades para no saturar las emergencias

Ante la cantidad de denuncias, distintos municipios tuvieron que intervenir para pedirle a la población que dejara de utilizar el 999 para informar sobre posibles infracciones a la prohibición.

El problema, según Justo, fue que los llamados por las barbacoas podían interferir con la atención de situaciones más graves. “Lo que estaban haciendo era en realidad entorpecer las labores de los servicios de emergencia”, sostuvo.

La restricción sobre las barbacoas es de carácter temporal y fue implementada como parte de las medidas destinadas a reducir el riesgo de incendios forestales durante la ola de calor.

La temperatura comenzó a bajar y se esperan lluvias

El escenario comenzó a mostrar señales de alivio en los últimos días. Según Justo, las temperaturas empezaron a descender y aumentaron el viento y la brisa, condiciones que reducen parcialmente la presión sobre la situación.

“Acá está bajando la temperatura, hay más viento, hay más brisa”, explicó el corresponsal. Además, se registraron lluvias después de varios días de calor extremo.

El pronóstico también contempla nuevas precipitaciones. “Mañana y el jueves se supone que también va a haber lluvia”, señaló Justo, en un escenario que podría aliviar la situación de los jardines y disminuir el riesgo de nuevos incendios.