La NASA financia "aerobots" esféricos para explorar ‘Titán’, la luna de Saturno

La exploración del sistema solar está a punto de adentrarse en territorios inéditos. La NASA otorgó financiamiento oficial a una innovadora propuesta tecnológica para desplegar "aerobots" esféricos capaces de volar e internarse en las cavernas y pozos subterráneos de ‘Titán’, la luna más grande de Saturno. Se caracteriza por la particularidad de ser el único satélite natural conocido con una atmósfera densa, con lagos de hidrocarburos líquidos como metano y etano en su superficie.

La iniciativa fue seleccionada dentro del programa Conceptos avanzados e innovadores de la NASA (NIAC). El estudio de Fase I evaluará durante un período de nueve meses la viabilidad de los subsistemas y modelos informáticos en simulaciones de la atmósfera de la ‘Titán’. En caso de ejecutarse exitosamente, la novedosa tecnología abrirá una nueva era en la robótica de exploración interplanetaria.

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El proyecto, denominado SPARK (Propulsión de estado sólido para el reconocimiento autónomo de zonas kársticas), es una iniciativa que busca desarrollar pequeños vehículos para llevar a cabo investigaciones de geología espacial en áreas donde los rovers de la agencia espacial estadounidense no pueden acceder.

"Aerobots" esféricos de la NASA

El investigador principal del proyecto SPARK (NIAC/NASA), Daniel Drew, explicó que “el diseño puede proporcionar persistencia, maniobrabilidad y robustez frente a las desafiantes condiciones casi criogénicas, al mismo tiempo que minimiza la perturbación por flujo descendente sobre las capas de hidrocarburos de gran importancia científica”.

Los aerobots esféricos de la NASA no viajarán solos. El concepto prevé que sean transportados por una nave o sonda nodriza y liberados como un "enjambre" autónomo de exploración. Esta estrategia complementará misiones de gran envergadura como Dragonfly, el dron octocóptero que explorará la superficie exterior de Titán.

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Al ingresar silenciosamente en las grietas subterráneas sin levantar polvo ni alterar los sedimentos, los aerobots podrán tomar imágenes, analizar la composición química de los hielos y buscar firmas biológicas o moléculas complejas en entornos protegidos de la radiación solar.

Propulsión iónica sin hélices: la tecnología detrás de los aerobots de la NASA

Una de las mayores innovaciones del concepto SPARK radica en su sistema de movilidad. En lugar de utilizar rotores mecánicos o hélices convencionales, cuya eficacia se ve amenazada por las temperaturas criogénicas extremas de Titán, que harían congelar los lubricante, los aerobots operarán mediante propulsión electrohidrodinámica (EHD) o propulsores iónicos atmosféricos de estado sólido.

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La tecnología detrás de los "Aerobots" esféricos de la NASA

“Espero que SPARK pueda ser un precursor en la exploración de cuevas en Titán de manera similar a lo que hizo el helicóptero Ingenuity en Marte”, expresó Daniel Drew.

Este sistema genera empuje de forma completamente silenciosa y sin piezas móviles mediante la aplicación de un alto voltaje que ioniza los gases atmosféricos. Gracias a la alta densidad del aire en Titán y su baja gravedad, la propulsión iónica será más de 100 veces más eficiente en esta luna de lo que es en la Tierra

PM / EM