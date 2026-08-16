La NASA destaca en su imagen astronómica del día a la Vía Láctea deslumbrando sobre el Parque Yellowstone

Un panorama fotográfico que entrelaza la actividad geotérmica terrestre con el esplendor del universo fue seleccionado este domingo como la Imagen astronómica del día por la NASA. La composición muestra a la Vía Láctea arqueándose sobre el Silex Spring, una fuente termal ubicada en el Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos.

El registro captura en una sola toma la luz de miles de millones de estrellas junto al resplandor artificial de un manantial caliente habitado por microorganismos.

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La obra visual, compuesta por 16 imágenes panorámicas ensambiladas por el fotógrafo Dave Lane, expone el arco brillante del centro galáctico cruzando el cielo nocturno. De acuerdo con la explicación publicada por la agencia espacial estadounidense, las estructuras estelares que se aprecian a gran distancia representan la luz combinada de incontables soles situados a miles de años luz.

Silex Spring y el magmatismo de Yellowstone bajo la mirada de la NASA

En el primer plano del encuadre se distingue el Silex Spring, una cuenca de agua de unos 10 metros de ancho. Iluminada de forma artificial durante la toma, la piscina exhibe una vívida paleta de colores generada por capas de bacterias termófilas que prosperan en las elevadas temperaturas del estanque. Este fenómeno biológico contrasta con la frialdad aparente del espacio exterior.

El calor que alimenta esta vertiente proviene directamente del magma subterráneo, un sistema geotérmico vinculado al conocido punto caliente de Yellowstone. Las columnas de vapor que emergen continuamente de la superficie acuática dan testimonio de la incesante dinámica geológica que opera bajo la corteza terrestre del parque nacional.

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La cuenca termal recuerda también el pasado volcánico masivo de la región. La NASA destaca en su informe que el punto caliente fue el responsable de una supererupción volcánica ocurrida hace aproximadamente 640.000 años, un evento de magnitud colosal que alteró de forma drástica la geografía y el clima del continente norteamericano.

Especialistas de la agencia señalan que si un evento cataclísmico de similar escala volviera a desencadenarse en la actualidad, una sustancial porción de América del Norte se vería severamente afectada por la eyección de ceniza y gases volcánicos. Esta latente amenaza geológica otorga una dimensión dramática a la aparente tranquilidad del paisaje nocturno.

Las imágenes originales que conforman esta composición fueron capturadas en 2014, pero la agencia espacial decidió seleccionar el montaje para presidir su plataforma editorial este 16 de agosto de 2026. La iniciativa busca divulgar la complejidad biológica de la Tierra en simetría con la escala del cosmos.

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El programa Astronomy Picture of the Day (APOD), coordinado por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y la Universidad Tecnológica de Míchigan, publica diariamente una fotografía cósmica comentada por astrónomos profesionales. La plataforma, editada por Robert Nemiroff y Jerry Bonnell, constituye un referente global en la comunicación de las ciencias del espacio.

En el encuadre final, la interacción entre el vapor geotérmico y la tenue luz estelar permite observar la complejidad de los ecosistemas extremos. Las comunidades bacterianas que le dan color al manantial sobreviven en condiciones que los astrobiólogos estudian como modelos de posible vida en otros mundos.