Descongelamiento del permafrost en los Alpes: el colapso rocoso que amenaza al pueblo suizo de Kandersteg

Una formación rocosa inestable conocida como Spitze Stei mantiene una alerta a las autoridades por el riesgo inminente de un colapso masivo de rocas sobre la localidad Kandersteg en el cantón de Berna, Suiza. La principal causa de esta desestabilización geológica es el progresivo descongelamiento del permafrost, el suelo permanentemente congelado de los Alpes.

Las estimaciones oficiales señalan que la sección inestable de la ladera alberga entre 15 y 20 millones de metros cúbicos de roca. Dicha magnitud es suficiente para generar un desastre gigantesco si la masa cediera hacia el valle.

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Las altas temperaturas derivadas del cambio climático aceleran la pérdida del permafrost y el retroceso glaciar. De acuerdo con el profesor Markus Stoffel, de la Universidad de Ginebra, la fusión de estas capas heladas deja al descubierto sedimentos sin consolidar, lo que incrementa la frecuencia y la peligrosidad de los deslizamiento de tierra.

Ante la gravedad del diagnóstico, expertos mantienen una vigilancia tecnológica constante sobre la formación rocosa. Mediante radares de alta precisión, imágenes tomadas por drones y sensores de geolocalización por GPS, los especialistas buscan identificar cualquier aceleración estructural.

El escenario al que se enfrenta Kandersteg, un pueblo habitado por cerca de 1.300 residentes, revive fantasmas recientes en la geografía suiza. La amenaza evoca el desastre ocurrido en la vecina localidad de Blatten, en el valle de Lötschental, donde el flujo masivo de rocas e hielo destruyo gran parte de la infraestructura del poblado.

Los Alpes suizos

Desde organizaciones ecologistas, el diagnóstico a largo plazo resulta menos pesimista. Nathan Solothurnmann, especialista en clima de Greenpeace, advierten que el avance del calentamiento global tornará cada vez más frecuente estos fenómenos extremos.

Según la entidad ambiental, los elevados costos financieros que demandará contener o desviar las grandes aludes podrían obligar en el futuro al abandono definitivo de ciertas comunidades alpinas.

Por el momento, los modelos geológicos manejan distintas posibilidades sobre el desenlace en el monte Spitze Stei. Aunque un colapso cataclísmico en un solo evento es solo una hipótesis evaluada, los expertos indican que el escenario más probable es un desmoronamiento gradual en bloques menores que minimice el daño directo.