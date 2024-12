Argentina 2025: un nuevo año sin Presupuesto

Otra vez en el 2025 no tendremos Presupuesto Nacional. Si bien el Poder Ejecutivo Nacional envió el Presupuesto 2025, la primera nota discordante fue que el ministro de Economía no quiso presentarlo, menos aún defenderlo. Por ello, la discusión la manejó el presidente de la Comisión, el diputado Espert, una espada del oficialismo en el Congreso. Por la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desfilaron varios ministros y ministras del PEN y otras autoridades. Pero el PEN no demostró un gran interés por aprobar el proyecto. Esto se evidenció ante las diferencias que surgían, diferencias que no son recibidas por el PEN como algo lógico y natural. Frente al menor signo de oposición a las ideas del Gobierno, la reacción es de ofensa y desautorización del oponente. En este caso, la principal observación se registró ante la continuidad en el recorte a las jubilaciones y pensiones, las restricciones a la continuidad de las obras públicas y las transferencias a las provincias. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal –Iaraf– de los primeros diez meses del gobierno de Milei indicó que en quince de los 16 items hubo una reducción de gastos interanuales en términos reales. De todos los gastos las jubilaciones y pensiones cayeron un 24%, las transferencias a provincias el 16%, y la inversión real directa un 15%. Carlos Burgueño el domingo pasado señala que el Gobierno logró el superávit fiscal por estas reducciones, y se suman la disminución de los subsidios a la energía, los programas sociales y los salarios. Recortes de los cuales el Gobierno celebra que son producto de su política de motosierra y licuadora aplicada a la población, no a los gastos de la “casta”. Para el Gobierno, los jubilados y pensionados parece la casta y por eso justifica el recorte. El paro de las obras públicas fue drástico, solo se salvaron algunas: el Gasoducto del Norte y la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero en este período se nota un crecimiento del área de la comunicación presidencial. El jefe de Gabinete Francos, en su informe al Senado, reconoció que la comunicación presidencial es un área privilegiada por el Gobierno. La Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación creció en estos meses y tiene hoy 208 empleados. En el Presupuesto 2025 continúa como un área privilegiada esperable por ser el 2025 electoral, y el Gobierno intensificará sus comunicaciones oficiales y la difusión de sus actos, junto a la desvalorización y ataque abierto, principalmente, a otros políticos y periodistas, o comunicadores sociales independientes. Unido a la mayor visibilidad de los responsables de esta comunicación: Karina Milei y Manuel Adorni, quienes son posibles candidatos importantes en las elecciones del 2025. Esto demuestra que la frase del Gobierno desde su asunción: “No Hay Plata”, es relativa. No hay para lo que no se quiere, solo así se explica el uso de fondos considerables para estos gastos, y el aumento de la partida para el funcionamiento, por ejemplo, de la antigua SIDE. Esto es posible porque al prorrogarse el Presupuesto 2023 al 2024, aumentaron considerablemente los gastos discrecionales que el PEN puede disponer. Por eso si nuevamente en el 2025 se prorroga el Presupuesto, la partida que más crecerá es la de gastos discrecionales, beneficiando al Ejecutivo, quien contará con más fondos para disponer libremente. El aumento de la discrecionalidad en el manejo del Presupuesto es algo preocupante. Lamentablemente la oposición no pudo o no quiso asegurar que en el 2025 el país tuviera una ley de Presupuesto, y ese es un éxito del Gobierno que logra desmantelar los bloques parlamentarios e incluso a los gobernadores, y dividiendo, logra éxitos parlamentarios a pesar de su debilidad en representación propia.