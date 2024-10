Argentina en el mundo en el gobierno de Milei

La semana pasada Milei habló por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas, un ámbito donde Argentina tiene una larga historia de participación, y donde la palabra de los presidentes siempre fueron muy escuchadas y consideradas una voz importante, desde el Sur de América Latina. Milei tuvo su primera oportunidad que estuvo precedida por el retiro del país de la Agenda 2030, una agenda aprobada en 2015 por todos los países del mundo y también por Argentina. Agenda que propone eliminar la pobreza y el hambre, asegurar la cobertura universal de la salud, el acceso a la educación de calidad, la igualdad de género, el acceso al trabajo decente, la paz y el aseguramiento a todos elementos como el agua, el saneamiento y el derecho a viviendas dignas, con el compromiso de no dejar a nadie atrás. Estos contenidos de la Agenda explican porqué al gobierno Milei no puede ni le interesan estos derechos, como lo está demostrando en estos apenas nieve meses de su gobierno. Unos días antes del discurso de Milei, la canciller Mondino denunció que nuestro país no aprobaba el texto del Pacto del Futuro que los gobiernos discutieron y negociaron desde hace meses, índice de que Milei daría un discurso agresivo. Argentina quedó al margen del mundo y el Presidente denunció que las Naciones Unidas están impidiendo a los países ejercer su libertad, basándose en ideas socialistas y comunistas que han invadido las decisiones que se adoptan. Con palabras muy críticas, el Presidente Milei denunció y rechazó los acuerdos alcanzados en ONU, porque se oponen a los principios libertarios. El actual gobierno de Argentina denuncia y rechaza todos los acuerdos alcanzados en ONU. Esas palabras agresivas expresan el rechazo al multilateralismo por parte del gobierno Milei. Y como es habitual terminó gritando: “Viva la Libertad carajo”, una expresión inusual y ofensiva en ese ámbito. Esto fue muy criticado por la mayoría de las delegaciones. La ironía es que el país necesita el apoyo económico de los países y del sector privado. ¿Es ésta la mejor forma de lograrlo? No parece y por eso no es difícil entender que no logramos esas inversiones que el país necesita. Mientras el Presidente habló en ONU, el Instituto Nacional de Estadísticas –Indec – difundió los datos sobre la pobreza y la situación de la población. Así demostró con números, cómo la pobreza y la indigencia aumentó, principalmente en la niñez y las personas adultas mayores. El 66,1% de la niñez es pobre en el primer semestre de 2024, mientras en ese semestre del 2023 era de 56,2%. Si consideramos la pobreza en general, en este semestre es de 52,9% y la indigencia de 18,1%. Esto significa un aumento de 12,8% de la pobreza y del 8,8% de la indigencia en relación al primer semestre del 2023. El otro grupo afectado por el crecimiento de la pobreza es el de los jubilados. En el primer semestre del 2024 las jubilaciones mínimas con el bono disminuyeron el 19,7% en relación al primer semestre del 2023. Según la Defensoría de la Tercera Edad la canasta familiar de una jubilación mínima es de $ 912.584, mientras que los ingresos, incluido el bono son de $ 304.540. 0 sea cinco millones de jubilados son pobres, cifra mayor que la estimada por el Indec. ¿Entonces “la casta” son la niñez y los adultos mayores?

Mientras el mensaje del Gobierno es que si ellos no hubieran alcanzado éste, la pobreza sería del 95%, pero no hay ninguna base cierta para certificar esto, pero es la excusa que usan. Mientras seguimos aislándonos y empobreciéndonos, pero permitiendo que la gran desigualdad entre el pequeño grupo de ricos siga aumentando sus ingresos y la gran masa de población se empobrece a niveles que la clase media tradicional del país está a punto de desaparecer. ¡Este es el gran éxito del gobierno Milei!