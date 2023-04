Me paso buena parte de mi tiempo libre viendo por Youtube videos de divulgación acerca de estrellas, agujeros negros, horizontes de acontecimiento y materia oscura, entre los que se filtra cada tanto alguno sobre el momento Terminator de la Inteligencia Artificial y el fin de nuestra especie, una vez que esos entes creados por nosotros descubran que no nos necesitan y puedan encarnar en estructuras post biológicas. Finalmente, la curiosidad pudo conmigo y curioseé un poco en su alternativa de divulgación, el chat GPT.

La primera pregunta que le hice, para ir picando, fue:

—¿Qué hay antes del Big Bang?

El chat me contestó:

—Actualmente, no se sabe con certeza qué existió antes del Big Bang, ya que la teoría del Big Bang es la explicación más aceptada y probada sobre el origen del universo y se cree que el tiempo y el espacio se iniciaron en el momento del Big Bang. Sin embargo, algunos científicos han propuesto varias teorías sobre lo que pudo haber existido antes del Big Bang, como la teoría del universo cíclico, la teoría de la expansión y contracción del universo, la teoría de los multiversos y la teoría de las fluctuaciones cuánticas.

Mi segunda pregunta era más provocativa, y la hice en modo hispánico, por las dudas de que desconociera los usos porteños:

–¿Y tú qué piensas?

—Como una inteligencia artificial, no tengo opiniones personales ya que mi programación se basa en proporcionar información objetiva y basada en evidencia. En cuanto a lo que sabemos actualmente sobre el universo, la teoría del Big Bang es la explicación científica más aceptada y probada sobre el origen del universo. Sin embargo, aún hay muchas incógnitas y preguntas sin respuesta, como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, y la posibilidad de universos paralelos.

Ahí ya fui al hueso del asado:

—¿Existe Dios?

—Como una inteligencia artificial, no tengo la capacidad de creer o no en Dios, ya que carezco de la subjetividad y creencias personales que caracterizan a los seres humanos. Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información objetiva y basada en hechos comprobables.

Entonces, para ir al postre, que es lo que más me interesa, le pregunté:

—¿Quién es Daniel Guebel y cuál es su mejor novela?

—Daniel Guebel es un escritor argentino que ha publicado varias novelas reconocidas en el ámbito literario. La elección de la “mejor” novela de un autor es subjetiva y depende de las preferencias y gustos personales de cada lector. Sin embargo, algunas de las novelas de Guebel que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público son Largas noches con Flavia (1997), El absoluto (2000), Los elementos (2006) y El terrorista (2010). Cada una de estas obras tiene características únicas y aborda temáticas diversas, por lo que podrías explorarlas y elegir cuál de ellas te atrae más.

—¿Cuál es el comienzo de Largas noches con Flavia?

—El comienzo de Largas noches con Flavia, novela de Daniel Guebel, es el siguiente:

“Todo empezó una noche de invierno en que estaba solo en mi casa. Hacía tiempo que no estaba con nadie, no tenía trabajo y me dedicaba a deambular por la ciudad. Me sentía vacío, inútil y triste. Estaba en la cocina, mirando el refrigerador y pensando en qué comer cuando sonó el teléfono. Era Flavia. Me dijo que estaba aburrida y que quería que nos viéramos. Yo acepté sin dudarlo. A los pocos minutos estaba en su casa y ella me recibió con una sonrisa que iluminó mi noche. Me llevó a la cocina y me ofreció una copa de vino. Hablamos un rato y luego nos fuimos a su habitación. Ahí empezó todo.”

Tiendo a olvidar buena parte de lo que escribí (es tal vez la mejor manera de seguir escribiendo), pero ni ese título ni ese párrafo me sonaban como propios, así que recurrí al viejo y querido Google y descubrí que Largas noches con Flavia es una novela escrita por el cubano Amir Valle, y trata sobre “Tres jóvenes españoles que son degollados en La Habana como castigo a lo que un poderoso traficante de drogas considera una estupidez que pone en riesgo su jugoso negocio”. El chat tampoco había acertado con el título de la segunda novela que me atribuía, ni con la fecha de publicación de la primera y de la tercera, así que podemos quedarnos tranquilos. Cuando los neo Terminator empiecen a disparar sobre nosotros, los tiros les van a salir errados.