Columnas del no

Cuando era joven y creía en el mito extremo de la transformación política, social, ética y estética del mundo y en principio de la Argentina, y esperaba la inmediatez de ese advenimiento, reparaba sin embargo en que la televisión propalaba las formas más conservadoras de la producción cultural y los cines se llenaban con las películas ídem de Luis Sandrini primero, y luego de Palito Ortega. No. Una mula proveniente de Bolivia se interna in extremis en un hospital de Salta y entra en convulsiones. Lo revisan los médicos y comprueban que le reventó una cápsula de cocaína de entre las 44 que carga en el vientre. Lo salvan y el hospital quiere cobrarle cinco millones de pesos la intervención. Tampoco. Venezuela: Maduro. Menos. Recibo un libro de un novelista debutante, que nació en el 1992. ¿Demasiado joven o demasiado grande? Menos que menos. Indagar sobre las relaciones entre Christopher Marlowe y John Dee, mago y espía y astrólogo de reyes y coronas. ¿A quién le importa? La digresión como método principal de composición del Tristram Shandy, es la puerta de entrada a una verdadera renovación de la literatura contemporánea o por el contrario la puerta de salida de esa posibilidad y, en el extremo, el inicio de una fuerte reacción que vuelve… Tampoco. Si algo hay que agradecerle a esta catástrofe política que vivimos, es que el Presidente como deslenguado sincera los usos plebeyos de. Menos que menos que menos. La magia hermética: ¿explora las secretas interrelaciones y hace que las cosas sucedan, o? Es decir: es la literatura magia hermética que no consigue su propio objeto pero insiste sin desvanecerse en su inútil esfuerzo, pero. No. En recuerdo de Luis Chitarroni.