Diversidad: el desafío que va mas allá de la legislación

Se aproxima el 8M y surgen muchas inquietudes, dudas, cuestionamientos y posiciones encontradas y coincidencias sobre el reconocimiento pleno del género y la identidad de género. Nuestro país fue pionero en legislar en ese sentido, las leyes de matrimonio igualitario y luego de identidad de género, esta ultima mucho mas importante al permitir reconocer a las personas su identidad independiente de su sexo biológico y sin necesidad de ningún tratamiento o cambio físico o biológico, solo con la mera percepción de su género. El derecho a la identidad es básico y el mas importante para todas las personas. De este derecho surge el verdadero poder de reconocerse y hacerse reconocer por los otros. Por eso si era Juan y ahora soy Elena, o si era Rosa y ahora soy Iván, no es meramente un cambio de nombre, lleva implícita la obligación para sí mismo pero muy importante para los otros quién es, como se reconoce y como le tienen que reconocer.

Esto que parece sencillo conlleva un cambio profundo en la sociedad que debe en TODAS las circunstancias reconocer esto. En teoría es fácil, pero cuando se trata de mi hijo o de mi hermana, o de mi pareja, o de mi madre o padre, o de mi compañera de trabajo o de un integrante del equipo de fútbol, surgen las dificultades. Cuántas familias aún no reconocen a sus hijos u otros familiares que se reconocen con una identidad diferente de la sexual con la cual les identificaron al nacer. Les rechazan, discriminan, marginan.

Y pasa en el deporte. El sábado Claudio Gómez en Deportes escribió “Homosexualidad en el fútbol: dos mundos irreconciliables”, sobre las dificultades vigentes en el fútbol masculino para aceptar a los integrantes del colectivo LGBTQI+. Esto persiste a nivel mundial. El artículo refiere las palabras de Lahm, integrante del campeón mundial de futbol en 2014, sobre la “salida del closet” para un futbolista. Aquí existe la Asociación Argentina de Deportistas por la Diversidad y uno de sus integrantes que pertenece a Los Dogos, selección nacional integrada por homosexuales y heterosexuales, dice “es lamentable en 2021 que aún leamos estas cosas “, por los dichos de Lahm.

Este tema no se habla ni visibiliza en el fútbol masculino, no es así en el femenino. Allí las jugadoras no tienen esos prejuicios, entre ellas está naturalizado y aceptado. Incluso hay jugadoras trans que lo reconocen y esto no les impide estar en ascenso. Luciana Bacci, defensora en Racing, explica: “Nosotras creamos espacios de fútbol para protegernos… los varones desde chicos los insertan en instituciones machistas”.

Esto plantea la necesidad las políticas de lucha contra la violencia incluyan el deporte y específicamente el fútbol, áreas se deben priorizar para desarrollar acciones para desnaturalizara la violencia basada en patrones de conducta patriarcal que los caracteriza y que deben ser eliminados. Hace años se realizó la campaña “saquemos tarjeta roja al violador” en los partidos de fútbol, donde esta arraigada esta conducta. Ese es solo un ejemplo, el problema es que no se repiten campañas masivas tampoco focalizadas, algo importante en las actividades de lucha contra la violencia. La resistencia al cambio frente a los integrantes de los equipos que salen del closet y el silencio que reina en estos ámbitos debe acabar y debe ser parte del plan de lucha contra la violencia de género. Si bien estamos hablando en forma persistente desde el femicidio de Úrsula en Rojas, esto no se menciona.

En Policiales, la columna el domingo de Cintia González Oviedo sobre “Me mandé una macana, la frase mas usada por femicidas” es encomiable, ya que es lo que dicen y todos aceptamos como si fuera normal “un poco” de violencia pero que es “una macana” cuando se pasan y las matan. Otra evidencia de esa conducta patriarcal que persiste en la sociedad y que está presente en mujeres y hombres. Por eso las campañas deben estar dirigidas a toda la población, las mujeres no quedamos naturalmente excluidas de esta aceptación.

Tenemos que insistir la desnaturalización de los roles estereotipados de género es un componente básico del Plan de lucha contra la violencia , que debe ser concretado con la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y con las campañas masivas y focalizadas. No podemos aceptar mas se diga “macanas “, son delitos y como tal se deben caratular y designar. Repetir esto sin corregirlo es mantener la invisibilización y la impunidad sobre los asesinatos de mujeres por ser mujeres, o sea FEMICIDIOS. Pero estos femicidios deben a su vez caratularse reconociendo la diversidad de las mujeres, de ahí llamar transfemicidios y travesticidios cuando las asesinadas son mujeres trans. Este es el otro paso que debemos lograr. ¡Estos son algunos de los motivos de lucha el 8M!