Doctorado en Periodismo

por Jorge Fontevecchia

Hace siete años, Perfil Educación comenzó su primer Posgrado en Periodismo de Investigación en asociación con la Universidad del Salvador. Los años siguientes le sucedieron posgrados en distintas especialidades de comunicación con la mayoría de las universidades privadas porteñas: la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Palermo y la Universidad Favaloro. El conjunto de esas experiencias hizo que la Unesco, en su reunión anual en París, eligiera a Perfil Educación como uno de los ocho casos de éxito mundiales de 2018. Y la acumulación de esos antecedentes llevó al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a reconocer a Perfil Educación con su Escuela de Comunicación como Instituto de Educación Superior, el primer terciario de formación periodística que funciona dentro de una redacción, para alumnos de educación superior egresados de colegios secundarios.

Es una carrera intensiva de dos años, con cursada todos los días de la semana en las dos aulas habilitadas especialmente y bautizadas en honor de Robert Cox y José Luis Cabezas. Con un plan de estudios innovador que tiene conceptos de periodismo tradicional, radio y televisión dictados por redactores y editores de Editorial Perfil más materias que no existen en otro plan de estudios terciarios, como Community manager, Publicidad y Marketing, cuyos profesores también son todos profesionales en actividad.

El programa finaliza con un plan de prácticas profesionales en los medios de Perfil para que los alumnos completen su formación periodística. Los recibidos de la Escuela de Comunicación pueden profundizar sus conocimientos ingresando al Posgrado de Periodismo de Investigación, que dura un año más, y en este caso se intensifica el nivel de la enseñanza periodística con profesores que son jefes de las publicaciones y columnistas destacados. El posgrado finaliza con una investigación que cumple la función de tesis, con tratamiento de periodismo de investigación. Y también un período más prolongado de prácticas profesionales en la redacción.

Después de todo este recorrido académico y profesional, los diez mejores egresados del posgrado se incorporan al Equipo de Investigación creado este año con una beca para que desarrollen sus propias investigaciones, que son publicadas en los medios de Editorial Perfil.

Este método está inspirado en el sistema de becas doctorales del respetado Conicet, por el cual los más destacados egresados universitarios desarrollan una carrera de investigación, lo que permite la creación del más distinguido grupo intelectual argentino. Salvando las distancias con nuestro inspirador, se trata de una experiencia educativa única en nuestro periodismo: en solo tres meses de actividad plena, el Equipo de Investigación –integrado por Agustín Carelli, Cristian Riccomagno, Nadia Dragneff, Santiago Carrillo, Marianela Ego, Fermín Filloy, Nicole Martin, Manuel Nieto, Soledad Beato y Máximo Kank, conducidos por el director de Perfil Educación, Rodrigo Lloret, y con el padrinazgo de Héctor D’Amico– lleva publicadas ya 18 investigaciones, disponibles también en su sitio especial https://www.perfil.com/seccion/equipo-de-investigacion/.

“Crecieron 127% los fondos para el salario social”, “El litio cambia al noroeste, entre inversiones y alerta ambiental”, “Así es una marcha de los movimientos sociales por dentro”, “Militantes, seguridad y streaming: cómo será la presentación del libro de Cristina”, “Centenario: así nació el mito de Evita”, “Quién es el funcionario PRO que otorgó millones en subsidios a su ex empresa”, “Es sobrina del papa Francisco y trabaja en una fiscalía que investiga a los Macri”, “Tasas diferenciales y mudanza de vuelos: el Gobierno busca dar aire a las low-cost”, “Los legisladores votaron para Perfil: aún no saldría la ley del aborto”, “En la Villa 31 cinco firmas se llevan la mayoría de las obras”, “El escrutinio provisorio de las presidenciales en manos de una empresa cuestionada”, “Hay más de tres millones de armas de fuego en manos civiles”, “La sombra de Angelici detrás del millonario negocio del juego online”, “Cuánto tienen los candidatos: patrimonios y declaraciones juradas” y “Los argentinos que le hicieron juicio a Monsanto”, “Los argentinos que reivindican al nazismo”, “Causas y consecuencias del faltante de vacunas”, “La campaña electoral digital no tiene control en la Argentina”.

Como se puede percibir, hay un crescendo de la conflictividad de las investigaciones en la medida en que los periodistas van obteniendo experiencia, lo que permite imaginar el cambio que producirá en el periodismo la progresiva incorporación de estas nuevas generaciones formadas de esta manera.