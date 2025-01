El presidente estadounidense Donald Trump y la geopolítica de la fuerza

El aumento del 25% de los derechos de aduana para autorizar la entrada de productos colombianos en el mercado estadounidense, bajo la amenaza de incrementarlos al 50% en una semana si el gobierno colombiano de Gustavo Petro no aceptaba el retorno de migrantes colombianos ilegales en Estados Unidos, deportados ayer por el Presidente Donald Trump en dos vuelos militares que inicialmente no fueron autorizados a aterrizar en Colombia, constituyen la primera crisis de las directivas de Washington en la materia, que Bogotá terminó aceptando.

Cifras oficiales indican que serían 11 millones los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, de los cuales 662.566 tendrían antecedentes judiciales. México, Honduras y Guatemala cooperan con la Agencia encargada del control de fronteras (ICE), pero dicen no disponer de capacidades para acoger la totalidad de los migrantes amenazados de expulsión, sin contar los refugiados venezolanos y cubanos, cuyos países de origen no cooperan con Estados Unidos.

Washington estaría reforzando la frontera con México con 1500 militares suplementarios, que se agregarían a los 2000 ya presentes, y cerró las oficinas en América Latina para tramitar la migración legal. (1)

A su vez, Estados Unidos obra para que Egipto y Jordania acepten acoger 1,5 millones de palestinos, de los 2,3 millones que habitaban la banda de Gaza, hoy desamparados por la destrucción que Israel ha perpetrado en ese territorio. El Cairo y Aman han rechazado la propuesta. Donald Trump busca también revalorizar los acuerdos de libre cambio con Canadá y México. Y pretende cambiar el nombre del Golfo del México por el de Golfo de América, inaceptable para la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien exhibió la cartografía pertinente.

El retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia de la ONU, invocando la supuesta mala gestión en la pandemia contra el COVID 19, y "la incapacidad de reformas urgentes y necesarias", es una de las 42 directivas publicadas por la Administración Trump en las últimas horas. La suspensión por 75 días de la aplicación TiK-Tok, es incierta. El gobierno de Donald Trump no podría anular una ley adoptada por el Congreso.



Tergiversando la historia, Donald Trump intentaría paralelamente comprar la isla de Groenlandia. Se trata de 2,1 millón de km2, habitados por 57.000 descendientes de inuitas, la población autóctona, que en 1953 se incorporó voluntariamente a Dinamarca, dejando de ser una colonia. No obstante, podría independizarse, mediante un referendum que lo aprobara, aceptado luego por el parlamento dinamarqués. Groenlandia pertenece a Groenlandia y no está en venta. (2)

El aumento de la extracción de petroleo preconizado por la Administración Trump, consolidando su liderazgo de primer productor mundial, buscaría enriquecer aún mas a los Estados Unidos, frenar la inflación, y de paso sancionar a Rusia e Irán, dos países productores del "oro negro" competidores de Washington, que verían disminuir sus ganancias a niveles considerables, aunque la incertidumbre perdura sobre la posición que adoptará la OPEP, en particular Arabia Saudita.

El impacto de la iniciativa estadounidense podría hacer bajar el precio del barril, pudiendo afectar la capacidad de Moscú para financiar el esfuerzo de la guerra contra la OTAN, obligándola a aceptar una negociación de paz en condiciones no óptimas.

La urgencia de una victoria para Vladímir Putin en el conflicto con Ucrania se ve alentada por las dificultades para aprovisionar por vía marítima a sus clientes que le compran petróleo, a la presunta debilidad del contingente nord-coreano, que de momento lo respalda, y a la baja de la fecundidad de su población. (3)



