Fantasía cursi

Nunca es tarde. A veces me acuerdo del poema apócrifo que alguien escribió y le atribuyó a Borges, esa colección de sentimientos trasegados, de emociones corroídas por una idea previa de la belleza convencional, melancólica y sentimental, como verdad del alma, y entonces me pregunto si en ese error anida una dimensión de verdad en la que, si uno se sumergiera, encontraría nuevas fuentes de alimentación, nuevas formas de existencia.

¿Y si fuera un acierto pasar de la admiración al Borges (verdadero) derecho viejo al poema más tarambana y expresivo, al peor Benedetti? No apostar a la vanidad radical, dejar de recitar “Yo es otro”, decir “me cambio por cualquier otro que no sea yo”.

Y, dado el pase mágico, viajar sin pausa, surcar los mares a brazadas, entregarse a la ciencia y a patear una pelota hasta los cielos, amar a todas las mujeres, gordas y flacas, lindas y feas, inteligentes y estúpidas, amarlas a todas sin dudas ni vacilaciones ni huidas (no hasta ser aplastado por ellas), y quedarse luego con una sola hasta el fin de los tiempos, después entregarse al nunca bien ponderado silencio, internarse en todos los monasterios para callar y en silencio rezar a todos los dioses hasta que las palabras revienten por dentro en la cursilería del más mersa de los poemas, ser cursi hasta la iluminación completa, ver abrirse una rosa o una coliflor y decir “oh, qué bello”, ser cursi a toda hora sin temor hasta que alguien me grite: “¿Pero qué hacés, chambón?”. Y entonces sí, volver sin apuro al escritorio y sentarme a cultivar la dichosa fantasía de escribir algo que resuma todo lo puesto y lo no puesto, sentarme y escribir otra novela.