Frases en el diario

por Damián Tabarovsky

A veces pienso que soy el último en encontrar y disfrutar de textos inteligentes y bien escritos en los medios gráficos. Eso ocurre incluso sabiendo que los medios de comunicación son las grandes cloacas de nuestra época. Esta frase, hace décadas, hubiera valido sobre todo para zonas de los medios audiovisuales o para los medios sensacionalistas, o para alguna otra expresión periodística. Hoy atañe no solo a ellos, sino también a los medios gráficos y en especial a sus secciones políticas. Cloacales son la inmensa mayoría de los programas políticos de televisión y la rúbrica política de buena parte de los medios gráficos argentinos. Sin embargo, también allí inesperadamente se encuentran momentos de inteligencia, escrituras agudas, descripciones precisas. Pienso, por ejemplo, en esta frase de Beatriz Sarlo, publicada en Perfil hace 15 días: “Salvo que le digan que es muy conveniente un vicepresidente radical en la fórmula, el PRO no está dispuesto a conceder nada significativo a sus aliados, porque la idea misma de aliados es ajena a una concepción verticalista y centralista en la toma de decisiones. El PRO es un partido autocentrado al que le preocupan muy poco las costumbres que rigen cualquier alianza. El aliado no es un interlocutor sino un sometido y, si impugna la sumisión, se le señala la puerta de salida”.

Avanzando sobre lo que escribe Sarlo (es decir que lo siguiente corre por mi cuenta: nada más alejado que querer poner palabras en su boca o extraer conclusiones que no son suyas), tiendo a pensar que esa relación de “sumisión” es la que busca el macrismo con la sociedad entera. Evidentemente, con gran éxito. Leemos ahora esta frase de Enric González, en una nota en El País de Madrid del 2 de junio: “Una de las primeras medidas de Mauricio Macri en la presidencia fue la de acabar con la Ley de Medios y el Grupo Clarín ocupa ahora una posición dominante en el mercado: posee el mayor diario de Latinoamérica (Clarín), las televisiones Trece y Todo Noticias, y Cablevisión, hegemónica en la oferta de internet y televisión por cable. La posición del grupo no ha cambiado: está contra Cristina, cada día, cada hora”. Habría que agregar cada segundo, pero tampoco quiero poner en la pluma de González algo que no fue dicho. El resto de la frase es impecable.

Finalmente, el primer párrafo de su columna del sábado 8 de junio en este mismo periódico, de Martín Kohan: “A la doctrina justicialista no adhiero, pero el humor peronista me encanta. Empezando por el propio Perón, que solía cultivarlo en variantes camperas, y pasando por Carlos Menem o por Luis Juez, cuyas tesituras mayormente deploro pero cuya chispa de terruño me tienta aunque no quiera. Me encanta el humor de Alejandro Dolina, el de Pedro Saborido y Diego Capusotto, el de Carlos Godoy en la Escolástica peronista ilustrada, el de Daniel Santoro en sus cuadros. Aprecio que su filosa corrosividad pueda apuntar incluso contra sí mismos, sus propias tradiciones, sus propios mitos, sus propias creencias. La rama femenina viene más floja en el asunto (no hay gracias en Eva Perón, no las hay en Cristina Kirchner), acaso porque el género específico de esta comicidad encaja más en la escena de las sobremesas viriles”. Tal vez Menem, Juez y Dolina estén de más, pero el resto de la frase es perfecta.