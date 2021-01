La fortaleza en la adversidad

Sin dudas 2020 será recordado por ser el año de la pandemia. No hay nada que no esté atravesado por la realidad de un nuevo virus que trastocó todo.

El debe y el haber, el vaso medio lleno o medio vacío, el balance del fin de año que vivimos en peligro, nos lleva en distintas direcciones.

En primer lugar, lo más grave es la cantidad de femicidios, en cuyo incremento la variable del aislamiento jugó un rol importante, como también en el aumento de distintas formas de violencia de género. Un total de 243 mujeres fueron víctimas de femicidios, según un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Hay muchos datos negativos desde una perspectiva de género, pero también hay un fortalecimiento del movimiento feminista en la adversidad de la pandemia.

Al momento de escribir esta nota no se llevó a cabo aún la votación en el Senado, pero nuestros queridos pañuelos verdes serán más fuertes porque tenemos siempre más derechos por conquistar.

Párrafo aparte merecen las intervenciones de los expositores invitados por algunos senadores, aquellos que ocultan su fe religiosa detrás de discursos seudocientíficos. Simplistas y marketineros, la nueva derecha adopta discursos desquiciados con la misma fe con la que antes veneraba una imagen. Hoy dice que las vacunas no sirven o que todo es una evidente conspiración. Son los mismos que se ríen de cualquier propuesta que signifique un avance para las mujeres.

El feminismo tiene vocación de diálogo, entre otras cosas, porque reclama derechos y necesita generar consensos políticos. Estamos en la vereda de enfrente: queremos intervenir, transformar la realidad.

También hubo avances este año: el Presupuesto 2021 con perspectiva de género, la efectivización de la Ley Micaela, el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero y que desde el Estado se consideren temas como economía del cuidado o gestión menstrual. (Todos reclamos hechos por el feminismo desde hace muchos años).

Foro de Acciones para la Justicia Menstrual es el nombre con el que un par de semanas atrás varias funcionarias y legisladoras plantearon iniciativas para revertir la desigualdad que implica la menstruación, no solo en términos económicos sino en cuestiones relacionadas con la salud y el trabajo. Ya hay 19 proyectos presentados en el Congreso sobre el tema y es un reclamo de larga data de organizaciones feministas.

Paradójicamente, la derecha que defiende las dos vidas se indigna con estas iniciativas. Viviana Canosa manipuló con la idea del ministerio de la menstruación y reclamó ese dinero para los niños enfermos de cáncer del hospital Garrahan. Golpe bajo y burlas a la iniciativa. Ella, la irresponsable que tomó dióxido de cloro frente a cámara y semanas después murió un niño al que sus padres le habían suministrado esa sustancia convencidos del discurso Canosa. ¿De qué te reís, Viviana?

¿Es tan difícil imaginar que una niña, adolescente o mujer que no puede comprar nada y está menstruando no puede ir a la escuela o a su trabajo? (Es muy recomendable el documental Period. End of Sentence, ganador del Oscar el año pasado).

Balance de un año que antes que nada nos encuentra fortalecidas para continuar nuestro camino. La fuerza de un movimiento imparable.

*Periodista y escritora.