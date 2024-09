La niñez y la vejez: principales víctimas de la pobreza

A casi nueve meses de iniciado el gobierno de Milei, el aumento de la pobreza que creció y sigue creciendo, afecta, principalmente, a la niñez y la vejez. El Presidente en la campaña hablaba de acabar con la casta y sus beneficios, pero no aclaraba a quiénes se refería al hablar de la casta, o lo hacía en forma muy confusa. Ahora se develó el misterio y surge claro a quiénes se refería: eran los sectores más débiles de la población como la niñez y la vejez. La mayoría pensábamos que eran las /os políticos corruptos, pero ellos no han sufrido más que consideraciones ultrajantes, no así la niñez y la vejez. Ahora, están muy tranquilos porque el Presidente propuso para juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Ariel Lijo. De esta forma, queda claro que no combate a los políticos corruptos, porque Lijo les garantiza a ellos el apoyo para no llegar a ser juzgados. La candidatura de Lijo asocia al Gobierno con todos los que quieren que sus juicios o denuncias no progresen. Lijo es un maestro en postergar y aletargar juicios, cuando no se quiere perjudicar a un dirigente político y a los poderosos. También en absolver o encontrar la forma de permitir su impunidad. Hay muchos ejemplos de esa actitud, y el senador de la Li-bertad Avanza Paoltroni de la provincia de Formosa, lo recuerda cada vez que tiene un micrófono delante. Los formoseños conocen bien a este juez que permitió que el juicio por el negociado de la Casa de Moneda, involu-crando un convenio con esa provincia con la participación del gobernador Insfrán, pasara al fuero provincial y así quedó impune. Los ejemplos son muchos y las causas por estos juicios, así como por el incremento de su pa-trimonio y los beneficios económicos por la intermediación judicial de su hermano, son conocidos y no desmentidos por el propio Lijo, quien frente a las preguntas de los y las senadores evadió contestar e insistió en su buen desempeño sin aclarar ninguna duda. Lo peor es que en el Senado ahora están haciendo todo lo posible para votarlo, sin querer pagar los costos, por eso muestran dejar claro que no lo propusieron ellos, sino el PEN. La votación de Lijo en el Senado es una prueba de que la coherencia de las senadoras mujeres frente al reclamo que se nombren mujeres juezas y en caso de los hombres senadores, su posición frente a la corrupción.

Mientras tanto, como se informa de esta situación en el Diario Perfil, la situación de ambos grupos es muy grave. Que cinco millones de jubilados sean pobres después de haber trabajado toda su vida, y que hoy tengan que optar entre comer o tomar los medicamentos que necesitan es una crueldad muy grande. Estamos sacrificando el futuro del país al tener casi nueve millones de niñas y niños bajo la línea de pobreza, de los cuales 1,5 millones cayeron en el primer semestre de este año, o sea con este gobierno. Más grave aún es que 1,9 millones cayeron en la indigencia. El hambre de la niñez, especialmente de los menores de 5 años afecta claramente su capacidad física y mental, con el deterioro del desarrollo del cerebro que deja una marca permanente. La nota en el Observador hace dos semanas y la de la semana pasada sobre la pobreza en la niñez y la vejez lo describen ampliamente. Los ancianos pasarán sus últimos días en condiciones que no pensaron nunca vivir. Los niños serán los adultos del futuro, pero incapaces de incorporarse plenamente en el campo laboral, lo que afecta la productividad del país. Un país con una niñez pobre en el futuro será un país empobrecido. Mientras los más viejos sufren carencias graves que aumentan su riesgo de vida y de salud. Y los niños, especialmente, los más chiquitos, hoy no comen todas las comidas ni en cantidad y calidad y por ende sufrirán un deterioro de su desarrollo integral y no podrán aportar a la productividad que el país necesita para crecer. Esto parece que no le preocupa al Gobierno que privilegia el equilibrio fiscal aunque sea a costa del sacrificio de la niñez y los viejos. Esto sí preocupa y mucho a la ciudadanía. El mal gobierno anterior no justifica este sacrificio, que a su vez implica una hipoteca para el país. El equilibrio fiscal no se debe lograr en base al sacrificio de la vejez y la niñez. Esto hasta el FMI lo reconoce, entonces no se puede decir que es una propuesta socialista, es la verdad de la economía que el Presidente debe conocer muy bien.