Me pregunto si existirá de veras quien crea en serio que la de Keynes es una teoría orientada al socialismo. O quien crea que en la Argentina el socialismo imperó, pues gobernaba Alberto Fernández. O quien crea que en Venezuela el capitalismo ha sido abolido (o en su defecto, tanto mejor, superado). Me pregunto si existirá de veras quien crea en serio todo eso, o si se trata en realidad de esa tendencia hoy tan en boga, que no para de sumar adeptos y hasta anidó en el aparato del Estado: la de salir a decir cualquier cosa, sin costo ni fundamento, porque total, jajaja, no importa; y sostenerlo llegado el caso a golpes de posverdad o con dibujitos infantiles o con una tropa desencajada de insultadores por profesión o vocación, remunerados o a gratuidad.

Seguirá habiendo, presumo, de todas formas, quienes no dejan de interesarse realmente por este asunto hoy tan mentado, tan traído y tan llevado: el socialismo. Claro que existe ya una profusa bibliografía al respecto en la que detenerse y ahondar, pero a la vez esa bibliografía no deja de ampliarse y actualizarse con preguntas del presente y miradas del presente. Entre nosotros, por ejemplo, se han publicado recientemente dos libros a considerar: ¿De qué hablamos cuando decimos socialismo?, de Ariane Díaz, José Montes y Matías Maiello, editado por IPS, y Argentina 2050, de Eduardo Sartelli, editado por RyR.

Spoileo: son zurdos, sí: son zurdos. Comparten por ende toda una serie de planteos y perspectivas; pero como no hay de por medio dogmas intocables ni doctrinas para repetir sin pensar, aparecen también discrepancias, diferencias y aun zonas de confrontación que se explicitan siguiendo la vieja tradición de abrir debates (contra la fuerte tendencia actual a desalentarlos y suplirlos con insultos y chicanitas).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hablan por caso Díaz, Montes y Maiello del “desprestigio de esas ideas después de la experiencia en el siglo XX, con el mal llamado ‘socialismo real’, que surgió de la traición a los objetivos de la Revolución Rusa y la burocratización de la URSS bajo la bota del stalinismo”. Dice por caso Sartelli: “Asistimos en los últimos veinte años a una serie de experiencias desastrosas (de las cuales el chavismo es, sin dudas, la peor) que se han hecho, o bien en nombre del socialismo, o bien coqueteando con él”.

Cada uno de estos libros, de por sí, pero tanto más su entrecruzamiento en tensión, servirá para revisar las propias posturas: pulirlas o replantearlas, ese hábito primordial del verdadero pensamiento crítico.