Los últimos humanos no serán necesariamente los mejores, serán apenas los últimos. En este fin del antropoceno, el robot humanoide sigue siendo una mueca grosera que da risa pero la primera grieta, la de las inteligencias artificiales, nos somete a un careo con lo absurdo de nuestra existencia como únicos seres pensantes.

Una amiga dramaturga (que es uruguaya pero vive en Madrid) me cuenta que le preguntó a una inteligencia artificial quién era yo y también quién era ella. En cuanto a mí, la inteligencia le dijo tres verdades que –si mal no recuerdo– debo haber donado yo mismo a Wikipedia. Pero los títulos de mis obras están algo errados. Tal vez la inteligencia es muy inteligente y para sobrevivir debe competir con otros motores de búsqueda del mercado, entonces busca en Google como cualquier humano, pero después parafrasea o rerredacta para que el latrocinio de información quede maquillado de original. Claro, la pobre inteligencia aún no sabe distinguir una información general de un título preciso, entonces me ofrece sinónimos para las obras que escribí y ya decidí llamar de otras maneras.

En cuanto a mi amiga, la cosa se complicó aun más. Existe otra escritora medio homónima, también radicada en Madrid, digamos que con documento más cercano al IP de la búsqueda, así que lo que le ofrece es un apareamiento fantástico entre ambas; no solo da nombres idílicos para sus floridas obras (mi amiga está tentada de reescribirlas solo para hacer honor a esos títulos magníficos) sino que además ofrece un mezcladito de trabajos de una y otra. La máquina no puede reconocer, ante dos nombres iguales, que uno es mentira. Digo mentira para que nos entendamos. Si se la corrige, lo aprende. Separa la paja del trigo y afina el resultado. ¿Pero cuándo terminará ese aprendizaje? Lo que un humano puede reconocer a simple vista (que yo no soy esa otra autora) la máquina lo debe traducir en un lenguaje de código vacilante. Lo mismo que pasa con la ironía, último rasgo de lo humano cuando ya todo sea de aluminio.

Cuando señalo la evidente falta de autoría en estas experiencias de IA, se me dice que ya aprenderán. Que les demos tiempo.

Qué pena que ya estemos arrancando a explorar la inteligencia artificial. Es evidente que apenas hemos empezado a probar la humana.