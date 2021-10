Menos popular que el Pack Fútbol

La vuelta del público a las tribunas también es con inflación. Cuando el Gobierno confirmó la novedad, el jueves, la AFA informó el precio de las entradas generales para todas las categorías del fútbol argentino. Y como sucede con todo lo demás, llegaron con un aumento significativo. El último precio de referencia para la Liga Profesional era 700 pesos, que correspondía a marzo de 2020. Después vino la pandemia, el parate y torneos sin hinchas en los estadios. Desde hoy, las populares oscilan entre los 1.000 y los 1.200 pesos, casi el doble que hace un año y medio.

Este incremento trae otra novedad: por primera vez desde que terminó Fútbol para Todos y regresaron las transmisiones privadas, el precio de las populares supera al del Pack Fútbol que ofrecen TNT Sports y Fox-ESPN. Las dos compañías tienen fijado el bono para ver todos los partidos en 990 pesos mensuales.

Desde que el Gobierno de Mauricio Macri privatizó las transmisiones hasta la actualidad, el Pack siempre era levemente superior con respecto al precio de las entradas generales que establecía la AFA: 50 pesos más en 2017 (300 vs. 250), 50 pesos más en diciembre de 2018 (450 vs. 400) y 165 pesos más en diciembre de 2019 (665 vs. 500), unos meses antes de que la pandemia de covid-19 paralizara al mundo.

Ahora, con este retorno a una normalidad acotada, los tickets superaron el monto que imponen TNT Sports y Fox-ESPN. Hay una salvedad: en muchos clubes no se van a vender populares porque con el aforo reducido al 50 por ciento, en sus estadios tienen todo cubierto con la masa societaria y los abonos. Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Newell’s, Rosario Central, Colón, Unión y Estudiantes entran bajo ese esquema. El valor de la cuota social varía mucho según el club: en River, los socios activos pagan 2.125 pesos, en Central 1.440 y en Racing, 1.100.

Gimnasia, por ejemplo, es uno de los que hasta último momento no saben si podrán o no vender entradas: si hace de local en el Bosque, no podrá; pero si se muda al estadio Ciudad de La Plata, no solo podrá contentar a todos sus socios, sino que tendrá la posibilidad de vender algunas localidades.

¿Los precios serán así hasta el final del torneo? El de las populares, seguro que sí. El del Pack aún no se sabe: “Si lo aumentamos mucho, la gente no se suscribe. Es un momento delicado y no podemos incrementar a la par del servicio básico u otros servicios”, dice un directivo de estas empresas televisivas, ambas con sede central en Estados Unidos. La paz lograda este año, luego de un 2020 turbulento, es algo que intentan cuidar tanto en la AFA y en la Liga como en las compañías.

TNT y Fox-ESPN le pagan a la AFA/Liga Profesional con una actualización semestral. Por contrato, el incremento se fija a través del valor del Pack Fútbol o del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El porcentaje más alto se aplica a la cuota que reciben las tesorerías. Siempre se imponía el del Pack Fútbol. En el último año, ya no.

Ascenso y femenino, también

En el Ascenso todavía se mantienen algunos ritos que en la Liga Profesional ya no existen, como ir el mismo día del partido a comprar una entrada. Por eso, lo que para algunos clubes grandes es casi anecdótico porque casi no ponen a la venta tickets, para otros más chicos es un dato clave. De acuerdo a lo que estipuló la AFA, una entrada en la Primera Nacional valdrá entre 800 y 1.000 pesos; en la Primera B entre 600 y 800; en la C entre 500 y 700; y en la D entre 300 y 500. El torneo femenino de Primera División, desde hace dos años semiprofesional, también subió el precio de sus entradas: costarán a partir de ahora lo mismo que en la C, entre 500 y 700 pesos. Y en el Futsal, entre 300 y 500.