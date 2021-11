Pasaporte a la italiana

Muchos analistas juzgan la post pandemia como una realidad consumada. La filósofa norteamericana Nancy Fraser, advierte, en cambio, que el momento de hablar de “post” no llegó. Desde la periferia de los discursos predominantes, Giorgio Agamben conceptúa, a su vez, al pasaporte sanitario que el gobierno de su país, al igual que el de Francia, impuso pese a las críticas, como un signo de esta perdurabilidad pandemial. Dice que es una medida jurídica y constitucionalmente insostenible, destinada a dar “paso de la sociedad de disciplinamiento a la de control”. Sostiene que el poder político se contradice al resguardase legalmente junto a los laboratorios de “asumir responsabilidad por una vacuna cuya fase experimental no ha terminado aún, haciendo al mismo tiempo todo lo posible por obligar a los ciudadanos a vacunarse”. La coerción por encima de la persuasión, en detrimento de los acuerdos sociales.

Más allá de la creciente discusión sobre la probidad de las nuevas vacunas (imposible de abordar idóneamente si no nos dedicamos a ciertas áreas muy específicas de la ciencia) el debate sobre el control biopolítico de los individuos tiene débil repercusión en una Argentina lógicamente más preocupada por el crecimiento de la pobreza, pero no ajena a restricciones e imposiciones que en muchos casos tienen poco que ver con el cuidado de la salud, resultando inútiles, caprichosas o negativas.

“Nos hemos vacunado tantas veces sin que eso nos obligara a mostrar un certificado a cada paso” se lamenta Agamben temiendo un renacer de las “leyes fascistas de 1938 sobre los no arios” e insta a pensar en quiénes se benefician en “una sociedad “basada en un control numérico casi ilimitado de los comportamientos individuales, que se convierten así en cuantificables en un algoritmo”. También, plantea una pregunta que no podría responder en lo personal, pero que me inquieta hasta lo indecible: “¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que llegue ese control?”.