Por el espacio

En política es común hablar de “espacios”. El espacio es la posición que ocupa uno frente a otro y, en un sentido más amplio, el espacio es el continente de todos los objetos materiales.

La coalición oficialista es una suma de tres espacios: Kirchnerismo, Albertismo y Frente Renovador.

El problema es que estos tres espacios no han tenido puentes, no han constituido un universo común, se juntaron para ganar en 2019, pero cada uno continuó moviéndose en su propia dimensión.

En el reparto de cargos y funciones las mayores cajas y distritos les correspondieron a los K, la Presidencia no tiene luz propia y Massa hace equilibrio en una soga cada vez más finita.

Estos dos años, pandemia mediante, alumbraron contradicciones ideológicas en la coalición. El Presidente ha sido el que mayores errores y vacilaciones ha demostrado.

Así llegamos a las PASO. La derrota, que no supieron ver, profundizó las debilidades y miserias latentes.

No agrega nada decir que Cristina está decepcionada con Alberto, hecho que reafirmó con su carta pública, y busca salvar su propio espacio dentro del engendro que ella pergeñó y que la impericia reiterada de Alberto profundizó.

Cuando el espacio se presentó, por su cuenta, en 2017 sacó el 34% de los votos. Hoy presienten que los votos de Cristina se mantienen, mientras que Alberto, y probablemente Massa, han perdido lo que trajeron en 2019.

El resultado de las PASO le dio al Presidente dos derrotas, una frente al país y otra dentro de su propio espacio. Fue así que tuvo que entregar varios ministros y él es una sombra que pasa a través de la gente (diría Charly) como el fantasma de Canterville.

Como estrategia, para este mes y medio, hasta la elección de noviembre, se pretende convencernos de un nuevo estado de ánimo que modifique el voto. Pero el Gobierno (los tres espacios), con fractura expuesta, está soslayando que no es la plata la que da optimismo sino tener un plan creíble y certezas para el futuro.

La derrota le evidenció a la población el pase de facturas, antes oculto. No había unidad y no la habrá. ¿A qué diputados, senadores, concejales se votará en las listas del Frente de Todos en noviembre? Existe una alta probabilidad de que esos legisladores vayan tomando, cada uno, los caminos de sus jefes que, a la larga, se separarán. La coalición no solo no transmite esperanza, sino, por el contrario, nos da la certeza de que habrá más peleas y contradicciones, mayor vacío y fragilidad presidencial.

En medio de este túnel con curvas y contracurvas, queda ver qué hará la CGT y otras centrales y movimientos sociales. Por lo pronto, los sindicatos más poderosos parece que confluirán en una CGT más amplia. Sin embargo, la fuerte impronta peronista en la actual conducción cegetista puede hacer que algunos dirigentes sindicales se pierdan en las disputas dentro de cada espacio oficialista.

Las/os trabajadores necesitan la unidad de los dirigentes para que, después de lograda, los sindicatos propongan y participen de la toma de decisiones en la imprescindible reforma laboral.

Los salarios disminuyen, por cuarto año consecutivo, contra la inflación. A eso hay que sumarle la pérdida de empleo, y aquellos que han conseguido trabajo arrancan en la precariedad, con un sueldo inicial peor que el de cuatro años atrás.

Decíamos que el espacio es vital para el accionar político. Muchas veces, para poder ocupar espacios, la práctica política provoca vacíos. Las renuncias no avisadas de ministros, una carta, una foto de festejo. El gran vacío de más de 115000 muertos.

El vacío es fundamental a la hora de generar espacios, pero muchas veces es jugar con un fuego que puede incendiar instituciones, derechos y calidad de vida de la población. Un gobierno con tantos huecos es costoso. Lo dice la calle, “qué caro está saliendo el vacío”.

