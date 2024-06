Un error, un pedido de disculpas y la promesa de mejores controles

El tránsito de la nota periodística en un medio desde su generación en la redacción hasta su destino final, el lector, es un proceso complejo que involucra a múltiples actores y recursos industriales. Esta aclaración destinada a los lectores de PERFIL viene a cuento por el grave error cometido en este diario el pasado domingo con el extenso reportaje de Jorge Fontevecchia a la escritora Claudia Piñeiro. El texto se tornó incomprensible al repetir la página 36 y omitir la página 37.

La conducción del diario habrá formulado el pedido de disculpas pertinente en su edición de ayer y la de hoy (debo aclarar que estas líneas son escritas el miércoles 12), pero no debe escapar la cuestión a la mirada del Defensor de los Lectores, porque para eso existe su figura en PERFIL, como no en otro medio. En el pedido de explicaciones a la conducción periodística, la respuesta fue que “se trató de un error en el armado de los PDF, inusual. Fue un problema de orden técnico, no periodístico. A partir de este antecedente, pensamos en sumar desde la redacción una instancia de chequeo final de los reportajes, una vez que estén armados los PDF”.

Los lectores, seguramente, sabrán qué son los PDF, instancia técnica que permite llevar al proceso de impresión los contenidos periodísticos usualmente escritos en sistemas tales como el Word.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Considero salvada –aunque cuestionable– la responsabilidad de la dirección y la jefatura de redacción en este tema con la publicación de la fe de erratas y pedido de disculpas pertinente. Es la primera vez que se produce este inconveniente desde que PERFIL está en la calle. Que no se repita.

Soledad Alcaide Alonso es la Defensora del Lector del diario El País de Madrid, medio cuya seriedad y calidad fueron inobjetables por años (en los últimos tiempos ha declinado al volcarse claramente a favor de una opción política). Sus contenidos, en general reciben pocas objeciones, pero las suficientes para motivar aclaraciones, explicaciones o rectificaciones a partir de las críticas de lectores inquietos (a este ombudsman le gustaría que los lectores de PERFIL fuesen más incisivos en sus cartas para comentar lo contenidos de este diario). Alcaide Alonso es una periodista veterana que fue –antes que su defensora– jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsle-tters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-El País. (2014-2018).

Alcaide Alonso publicó en septiembre de 2023 un artículo muy interesante, con puntos de contacto con lo sucedido en PERFIL. Su título y copete decían: “Los errores de edición alertan de fallos en los procesos de trabajo. Las equivocaciones en un periódico que presume de rigor y de cuidar el lenguaje empañan el trabajo del conjunto”. El texto puntualizaba: “Es obvio que no hace falta limpiar si uno no mancha y, por eso, los redactores deberían poner más cuidado en sus piezas antes de entregarlas. También, que los controles de calidad no están funcionando. Y cuando eso ocurre lo mejor es revisar los procesos de trabajo”. Es lo que promete hoy la conducción de PERFIL: revisar los procesos de trabajo.

La convergencia entre medios gráficos y sus versiones digitales (PERFIL y Perfil.com, por ejemplo) son un fenómeno nuevo en el periodismo de todo el mundo. De hecho, la traslación del reportaje en cuestión a su versión digital permitió disfrutar la entrevista en su totalidad y sin mutilaciones casi al mismo tiempo de la salida a la calle de la versión papel. La convergencia entre medios escritos y digitales garantiza la supervivencia de un sector que debe esforzarse por recuperar su imagen de marca y reforzar su credibilidad en un entorno informativo saturado por la desinformación y la presencia de fake news.