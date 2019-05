Una valiosa herramienta de salud

Dra. Laura Todaro*

Ciertamente estamos en una trascendente etapa en la historia de las ciencias de la salud, basados en los frutos que la investigación básica multidisciplinaria está volcando sobre el desarrollo de nuevas terapias moleculares, genéticas y celulares. El aporte de la doctora Cristina Marino-Buslje y su equipo constituye una valiosa herramienta que encuentro vinculada al principal objetivo de la medicina de precisión: identificar, por ejemplo, para el caso de un determinado paciente, ciertas características genéticas que conduzcan al éxito de alguna terapia particular. En este sentido, la patología oncológica es un claro ejemplo para abordar una terapia personalizada, donde el objetivo es encontrar fármacos que sean eficaces, pero menos tóxicos y que vayan dirigidos a un perfil concreto de pacientes.

Estudios como los publicados por la doctora Marino-Buslje nos pone incluso en el desafío de pensar una re-clasificación de los tumores. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública de precisión, aunque se logre identificar grupos pequeños con mayor riesgo de desarrollo de cáncer o pacientes susceptibles a noveles terapias combinadas, no debemos dejar de lado los clásicos factores sociales y económicos que condicionan las enfermedades.

Así, a partir de la valoración genética de los diferentes riesgos para la salud presentes en un individuo en un momento determinado, la atención primaria juega un rol importante, donde el profesional sanitario debe intervenir y recomendar un asesoramiento personalizado, priorizando la conducta que hay que cambiar según el riesgo. Recordemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial que combina factores genéticos y factores externos, vinculados estos últimos a los estilos de vida de las personas (sedentarismo, tabaco, exposición solar, etc.)

*Investigadora independiente del Conicet en el Area de Investigación del Instituto de Oncología A. Roffo.