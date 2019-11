Volatilidad en la previa

Florencia Galván

Para saber qué podemos esperar los próximos años, primero debemos entender la situación en la cual recibe Alberto Fernández el mandato.

La demanda de pesos cayó abruptamente, en particular en los últimos meses. Por otro lado, la gran emisión realizada se destruyó contra la demanda de dólares. Las reservas del Banco Central durante 2019 cayeron un 34% (comenzó el año con US$ 65.285 millones y el 1º de noviembre finalizó la rueda con US$ 43.289 millones).

En cuanto a las Leliqs, el gobierno de Macri estableció ahora un 63% de tasa mínima, lo cual implica que haya menor remuneración a los pesos. El desarme de Leliqs implica que haya más pesos en la plaza. Al mes de septiembre, las entidades financieras poseían casi 40% de sus depósitos, ahora se espera una caída del 20% como parte de lo establecido en una normativa del BCRA. Este impacto también se espera que genere una reducción de la tasa de plazos fijos.

Desde un punto de vista monetario, este desarme de letras puede impactar en inflación o en el mercado cambiario paralelo (no en el oficial debido al cepo establecido, pero sí en el contado con liquidación). Esto se debe a que, para desprenderse de los pesos disponibles, los agentes comenzarán a acceder a bienes.

Al momento de hablar de mercados, es importante tener en cuenta qué significan las expresiones “priceo”, “esto ya está priceado en los activos” o “el mercado ya lo descontó”. Básicamente, si hay una noticia que genera expectativas contundentes, es posible que el mercado anticipadamente refleje esto en los precios de los activos locales.

En este caso, se esperaba que la fórmula Fernández-Fernández ganara las elecciones generales, y por eso los precios de los activos estaban deprimidos desde agosto, porque se adelantaron a este resultado. Por otro lado, contamos con un tipo de cambio depreciado debido a los agentes que apostaron a la dolarización de sus carteras.

Es por esto y por la influencia del tipo de cambio implícito (compras por cobertura por la constante depreciación de la moneda local) que la semana posterior a las elecciones se vio una suba del Merval (3% acumulado semanal).

Todavía el nuevo presidente electo no tuvo definiciones de políticas ni tampoco en relación con la renegociación con el FMI, por lo cual se espera volatilidad en las operaciones del mercado.

El mayor desafío del próximo gobierno (como lo fue también para Mauricio Macri) está en el sector económico. Gran parte de su campaña se basó en prometer estabilidad económica, protección del salario (reducción de inflación) y crecimiento. Para lograrlo, sus políticas monetarias y fiscales deben ser claras desde el principio y estar alineadas con lo que proponga el Banco Central. Será además clave para el desarrollo del comercio la relación con distintos países (en particular con aliados estratégicos, como Brasil) y su resultado en la balanza comercial. El viernes se conocieron los datos con Brasil: se dio el mayor superávit del año (por una baja de importaciones del 32% y un incremento de exportaciones del 4%). Este es el camino.

Fernández deberá ser claro con el rumbo a tomar en relación con la política cambiaria: el cepo está establecido hasta diciembre, a fines de generar estabilidad en la relación peso-dólar y evitar un pass-through a precios.

*Analista de mercado de capitales.