"Adiós", de Thomas Chatterton

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Adiós", del británico Thomas Chatterton:

¡Adiós Bristol, sórdidas pilas de ladrillos,

amantes de las riquezas, adoradores del engaño!

Rechazaron al niño que les regaló viejas baladas,

y al que pagaron por su erudición con alabanzas vacías.

¡Adiós, concejal, sigue tragando idiotas

con tu naturaleza equipada en armas de corrupción!

Me voy donde crecen los himnos celestiales;

Pero tú, cuando mueras, te hundirás en el infierno.

¡Adiós, madre!—acaba con mi alma angustiada,

¡No dejes que el oleaje me distraiga!

¡Ten piedad, Cielo! Cuando deje de vivir aquí.

Y perdonen este último acto de miseria.

(Trad.: Juan Arabia)

Como cualquier chico que crece en Bristol, Thomas Chatterton (1752-1770) pasó gran parte de su tiempo con su tío, el sacristán de la iglesia St. Mary Redcliffe. Pequeño artista sensitivo, Chatterton comenzó a imaginar la vida de los monjes durante el siglo XV. Incluso en su mente inventó el personaje de un sacerdote del siglo XV llamado Thomas Rowley.

La mayoría de los chicos se las arreglan para mantener una línea imaginaria entre su vida y la realidad, pero el mundo de fantasía medieval de Chatterton se materializó de forma sólida y tangible cuando afirmó haber encontrado un escrito poético del cura imaginario escondido en una habitación de la iglesia. De hecho, se lo mostró a un abogado de Bristol, mismo que creyó que era un auténtico material del siglo XV, y se lo compró.

Alentado por este éxito, Chatterton comenzó a “encontrar” más trabajos de la poesía de Rowley. También produjo poemas utilizando su propio nombre, aunque estos fueron completamente ignorados, mientras que el trabajo de Rowley comenzaba circular por todo Inglaterra.

En abril de 1770, Chatterton se fue a Londres, decidido a convertirse en escritor por sus propios méritos. Sin embargo, cuatro meses más tarde (el 24 de agosto de 1770), incapaz de encontrar algún trabajo, sin dinero, escribió un poema de despedida: “¡Ten piedad, Cielo! / Cuando deje de vivir aquí. / Y perdonen este último acto de miseria.”, y luego se envenenó con arsénico. Tenía tan sólo diecisiete años.

Tras su muerte, la obra de Chatterton fue descubierta y publicada. Se convirtió en un personaje enormemente popular, y ejerció una fuerte influencia entre los poetas románticos posteriores. Wordsworth, por ejemplo, se refirió a él como “the marvelous boy”, y tanto Keats como Coleridge le dedicaron poemas.

La escena de la muerte de Chatterton se convirtió en un tema popular para los artistas, que muchos representaron, como el óleo de Henry Wallis, “The Death of Chatterton”, en 1856; el trabajo de John Flaxman, “Thomas Chatterton, poet, receiving a bowl of Poison from Despair”.