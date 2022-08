"Ciudad", de Astrid Velasco Montante

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Ciudad", de la mexicana Astrid Velasco Montante:

La huella desierta, desandada,

atisba un brote vegetal

en la grieta.

Cada calle que reconozco sesga el recuerdo

que juega al teatro de sombras

con la delicadeza de mis ojos.

Su mapa obliga mi certeza:

soy su habitante, su sueño helado de edificios

con terrazas magníficas para ocultar secretos.

Las plazas me llevan de los olvidos a los amores,

a los rincones que permitieron el despojo de cuerpos

y las delicias del sudor.

Me presta su silueta de vuelo

y el gris se yergue en el horizonte

como un síntoma de tormenta.

La ciudad rubrica las trayectorias de hombres y aves,

los pasos que perdieron su número

entre los pirules de la infancia y los cafés deslavados de rostros.

Incansable, su persistencia es el momento en que la memoria

guardó la plaza entre el marco de los dedos,

como si la fotografiara,

aquella cuadra que olía a tierra seca

y la construcción que parecía naufragio en medio de la avenida.

La ciudad es un canto de miserias,

lleva mi sombra en cada recodo,

oculta su sed, es primavera que muerde su cola de invierno,

hojarasca que tritura nombres bajo los pies,

es sueño de olas.

Astrid Velasco Montante (Ciudad de México, 1970) es editora y escritora. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Actualmente, es coordinadora de Publicaciones del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la Universidad Nacional Autónoma de México, e imparte clases en la Maestría en Diseño y Producción Editorial en la UAM-X. Ha publicado cuento, poesía y artículos en diversas revistas de México y América Latina, como Nexos, Ciudad de historias (México: Ficticia), Voices of Mexico, Casa Bukowski Internacional, entre otras, y en antologías literarias en México, España y Estados Unidos. Las más prominentes son Antología de teatro y poesía (México: Santillana, 2006), en In Our Own Words. A Generation Defining Itself (Carolina del Norte: MW Enterprises, 2010) y Días de sol (Madrid: Centro de Estudios Poéticos, 2006). Este 2022, ha publicado Un espejo que mira hacia dentro.