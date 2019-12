El Consejo Cultural presentó sus propuestas al ministerio de Cultura de Buenos Aires

por Marcelo Parajó

En la nueva Biblioteca del Parque de la Estación ubicada en el barrio del Once, el Consejo Cultural de la ciudad de Buenos Aires presentó el viernes 13 de diciembre una publicación que contiene sus recomendaciones y líneas de acción para las políticas culturales titulada “Consejo Cultural BA 2018-2019”.

El Consejo Cultural fue creado en 2018 y está integrado por personalidades destacadas de distintos ámbitos de la cultura que participaron ad honorem en un trabajo de reflexión y discusión para acercar al Ministerio de Cultura de la ciudad una serie de propuestas que puedan tener impacto en el diseño de las políticas que lleva a cabo el organismo a cargo del ministro Enrique Avogadro.

Las recomendaciones se articulan en base a tres ejes que fueron seleccionados por el Consejo tras haber evaluado un amplio espectro de temas junto al ministerio. Se trata de “Cultura y Ciencia”, “Género” y “Espacio Público”.

“El consejo no tiene un rol ejecutivo, pero tiene algo que a la gestión le cuesta mucho que es poner la mirada en el mediano y largo plazo” señaló Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la ciudad durante la reunión en que se presentaron los sugerencias.

“Se eligieron tres temáticas que son de profundo interés para nosotros pero para poder pensarse a largo plazo requieren de un mecanismo de reflexión que el consejo tiene y que no necesariamente uno tiene en el día a día”.

La publicación no sólo plantea objetivos sino que formula una serie de recomendaciones sobre las acciones que deben llevarse a cabo para poder concretarlos sin dejar de lado una mirada realista sobre las posibilidades de realización.

“Los consejeros y consejeras tienen todos una vastísima trayectoria, así que todos ya hemos pasado el momento de saber transformar los sueños en realidad” destacó Jorge Telerman, presidente del Consejo, en diálogo exclusivo con PERFIL.COM.

“Todos los que estamos en gestión cultural hace mucho tiempo sabemos, sin dudas, las complejidades que tiene la realización. Lo que vemos es que el resultado ha sido de mucha audacia en términos de cuánto avanzar, e inteligencia, porque es una audacia desde la perspectiva de lo realizable. No grandes consignas, como sería triplicar el presupuesto del ministerio de cultura. Eso se puede decir pour la galerie pero se sabe que se juegan en instancias distintas. En toda política pública creo que sucede eso, muchas de las cosas importantes para hacer no es que dejan de hacerse por cuestiones presupuestarias, a veces no se hacen porque no hay correlación de fuerzas, o a nadie se le había ocurrido avanzar. Hay otras que no se pueden hacer o porque a nadie se le ocurrió , o porque hay sectores que se oponen. Así que nos parece que ha habido una muy buena mezcla de audacia y realismo”.

En cuanto a la dinámica de trabajo, el ex jefe de gobierno y actual Director General del Complejo Teatral Buenos Aires expresó a este medio que “son alrededor de 30 personas con ideas muy fuertes en relación no solamente a su sector sino en general y esas ideas se han visto en las discusiones que se dieron. Es toda una buena negociación, saber que una buena idea si quiere realizarse tiene que contemplar aspectos de otra idea. Así que ha sido una especie de parlamento ideal, porque ojalá nuestros espacios parlamentarios que a veces no son tan diversos como los que ves aquí, diversos en términos políticos, ideológicos, de trayectoria, de mainstream e independencia, y sin embargo no hubo ningún problema a la hora de ponerse de acuerdo en las cosas que se consideran importantes. Me parece que ahí en el estribo y de yapa nos deja una enseñanza para todos de que las cosas cuando hay voluntad son mucho más realizables de lo que nuestro bla bla a veces nos dice”.

Por su parte, Avogadro enfatizó que “desde el punto de vista de la gestión cultural pública y de la gestión pública en general, es un lujo absoluto tener gente de tanto calibre pensando en nuestras problemáticas, pudiendo debatir con nosotros esas problemáticas con la capacidad también de darle un tono realista a las propuestas. Y estamos muy agradecidos”.

Los puntos salientes del documento son los siguientes:

Eje Cultura y Ciencia

Visibilizar y promover la realización de actividades dentro de la programación cultural de la ciudad, que potencien el cruce de arte, ciencia, tecnología y cultura. Desarrollar instancias de colaboración entre el mundo científico y el artístico.

Eje Espacio público

Generar iniciativas y acciones que, teniendo en cuenta las especificidades de los distintos ámbitos y sectores de la vida cultural de la ciudad, promuevan la equidad y el equilibrio en cuanto al uso del espacio público para actividades culturales y artísticas. Se requiere especial atención en relación a los sectores independiente y comunitario. Articular y visibilizar las acciones, programas, fondos de fomento e instituciones ya existentes que trabajan con dinámicas y/o perspectivas territoriales para un mejor aprovechamiento de recursos y para potenciar los resultados en relación al aporte que realizan a la vida cultural en los barrios de la ciudad. Ante iniciativas de intervención en espacios emblemáticos de la ciudad difundir, promover, crear y/o consolidar espacios de encuentro, intercambio, debate y reflexión para propiciar la generación de consensos y una ciudadanía cultural comprometida con el cuidado de su historia y espacios comunes.

Eje género

Crear una unidad de género que trabaje de manera transversal en todas las áreas del Ministerio de Cultura. Esta unidad será la encargada de proponer, implementar y monitorear programas y acciones con perspectiva de género teniendo en consideración las siguientes áreas: Institucionalidad, Estructuras laborales, Presupuesto y Financiamiento de la Cultura, Infraestructura, Comunicación, Investigación y evaluación, Patrimonio y Creatividad.

La publicación completa, de 84 páginas, se puede consultar en este enlace.

