"Coro 34: Mexico City Blues", de Jack Kerouac

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y en esta ocasión el texto elegido es "Coro 34: Mexico City Blues", del norteamericano Jack Kerouac:

“No tengo planes

Ni citas

Ni compromisos con nadie

Así que exploro tranquilamente

Almas y Ciudades

Geográficamente provengo

y pertenezco al grupo

de los Pennsylvania Dutch

Pero en realidad soy un ciudadano

del mundo

que odia el Comunismo

y tolera la Democracia

Sobre la cual dijo Platón hace 2000

años

Que era la mejor forma de mal gobierno

Simplemente estoy explorando almas & ciudades

Desde el punto de vista

De mi torre de marfil,

Construida con la ayuda

del Opio

Con eso alcanza, ¿cierto?”

(Traducción: Juan Arabia)

Jack Kerouac (1922 -1969) nació en Lowell, Massachusetts, en el seno de una familia de inmigrantes franco-canadiense. En su paso por la Universidad de Columbia, gracias a una beca para jugar fútbol norteamericano, conoció a Allen Ginsberg y a William Burroughs.

El mecanismo del vértigo, desde un principio experiencial, comienza en el desplazamiento de las normas culturales: Kerouac abandona Columbia, rechaza los valores dominantes, las convenciones del mundo, lo institucionalizado: “A la mierda los rusos, a la mierda los estadounidenses, a la mierda todos. Voy a vivir haciendo el vago a mi manera, eso es lo que voy a hacer”. Opta por acercarse a la realidad, a la sangre de la tierra de su gente. Su condición responde a la camaradería whitmaniana. Entiende, rápidamente, que la literatura debe ser comprendida por todos: cualquier forma de sensibilidad que no cumpla con tal requisito, por tanto, estará muerta, reseca, atada al exclusivo rodeo de los críticos de arte y profesores universitarios.

Su primera novela, The Town and the City, apareció en 1950 y estuvo inspirada en los trabajos de Thomas Wolfe. On the Road (1957), novela autobiográfica que lo hizo famoso, terminó convirtiéndose en la biblia y manifiesto de la Generación Beat.

Heredero de un inconfundible estilo bop y espontáneo, admirador del jazz y de Charlie Parker, escribió incansablemente: The Dharma Bums (1958), The Subterraneans (1958), Doctor Sax (1959), Big Sur (1962) y Visions of Cody (1972), entre otros.

Según Allen Ginsberg, Kerouac era considerado como el mayor creador norteamericano de haikus. Entre sus trabajos poéticos se destacan Mexico City Blues (1959) y Scattered Poems (1971).

El éxito comercial de On the Road complicó su vida creativa y personal, y lo hizo entregarse por entero a la bebida, causa de su muerte en 1969 por una hemorragia estomacal.