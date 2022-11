Dos poemas de Jessica Sequeira

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y los dos poemas elegidos en esta ocasión son "Linterna" e "Hypnos 44: una variación sobre René Char", de la estadounidense Jessica Sequeira:

Linterna

Soñé con

pintar una linterna,

mover mi pincel sobre papel de arroz,

tocar el frágil blanco translúcido,

glasear la imagen para protegerla y preservarla,

encender la mecha por fin,

ver una explosión de color intenso,

pensar que era un color más intenso que la realidad,

saber que solo mi sueño podría ser esta linterna,

despertar con el deseo

de pintar una linterna.

Hypnos 44: una variación sobre René Char

En algún lugar en un sitio frío, la nieve sobre la tierra

espera compañeros que desciendan del cielo,

para emprender el trabajo simple y puro

de construir una colina en el encuentro de tierra y aire,

un colapso determinante que deberá ocurrir

para hacer posible el trabajo de levantamiento.

Tal trabajo de caer —tal Fallenwerk—

fue anticipado por un hombre que intentó

escalar terreno duro, pero se plegó sobre sí mismo,

contemplando la cima que nunca alcanzaría,

sabiendo que ni la obra de caer,

ni los trabajos de construcción fueron requeridos,

solo la difícil no acción de la resistencia.



(Trad. Diego Alegría)

Jessica Sequeira (San José, California, 1989) es una poeta, escritora y traductora estadounidense. Ha publicado la novela A Furious Oyster, la colección de cuentos Rhombus and Oval, la colección de ensayos Other Paradises: Poetic Approaches to Thinking in a Technological Age y la obra A Luminous History of the Palm. También ha traducido numerosos libros de autores latinoamericanos (Liliana Colanzi, Sara Gallardo, Hilda Mundy y Winétt de Rokha, entre otros) y es editora de la revista Firmament publicada por Ediciones Sublunary (Seattle, WA ). Actualmente es candidata a doctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, ciudad donde reside.