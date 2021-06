Dos poemas de Liang Xiaoman

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y los poemas elegidos del domingo 23 de mayo son "Nostalgia" y "Dolor / para F" de la china Liang Xiaoman (梁小曼):

Nostalgia

cae una niebla pesada

la mano de mi padre se extiende hacia mí

desde 1933, y en el viento transfigurado

desaparece lentamente—

la magia del pueblo

deja de cambiar

la tierra, el flujo del río, los animales salvajes

desaparecen lentamente—

dioses por encima

de los antepasados

debajo de los vivos, en vano, siguen viviendo



Dolor

para F——

un pequeño pájaro enterrado vivo en grava

la irritante risa de los niños bailando alrededor de mi cabeza

como el sonido de una maquinaria pesada acercándose

miras a un joven que——

nuestros genes pertenecen al mismo silencio sombrío

de la familia, el primer dolor

muchos años después, se apagó una gran luz de fuego,

y no puedes ver un solo rastro de arrepentimiento

en el calmo rostro

todos solíamos anhelar estrellas como ésta

saliendo de una habitación pálida y sombría

Traducción de la versión del inglés de Benjamin Orion Landaur (Nanjing University) por Juan Arabia

Liang Xiaoman (梁小曼) es una poeta, traductora y fotógrafa. Nacida en los años 70 en Shenzhen, actualmente vive entre Shenzhen y Shanghai. Sus poemas han sido publicados en antologías de poesía y revistas de poesía de gran influencia como Today. Su primer libro de poesía y fotografía, System Error (Yilin Press), fue altamente recomendado por el poeta Bei Dao y el escritor A Yi. Sus traducciones han sido publicadas en China continental y en Hong Kong, entre las que se destacan: The Sea (Raúl Zurita), Angel of Tigers (Lorna Crozier) y la novela The Heart Is A Lonely Hunter (Carson McCullers). Hasta ahora ha realizado tres exposiciones personales de fotografía en su país.