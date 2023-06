"Estética", de Irving Layton

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Estética", del canadiense Irving Layton:

Los buenos poemas deben rugir como un fuego

quemando todas las cosas, quemándolas con un gran esplendor.

Una llama envuelta al mediodía mezcla

la mirada inhumana del vidente, el trance de las algas.

Y los poemas que aman la verdad cuentan

todas las cosas que tienen valor siendo incendiables.

De la basura que se quema y ruge

surge el éxtasis mozartiano saltando con las llamas.





(Trad. Juan Arabia)

El poeta canadiense Israel Pincu Lazarovitch, o más conocido como Irving Layton (1912–2006), nació en la ciudad rumana de Târgu Neamt. Su familia se mudó a Montreal cuando él tenía un año; cuando murió su padre, Layton, de solo 13 años, dejó temporalmente la escuela para vender artículos para el hogar de puerta en puerta antes de inscribirse en la escuela secundaria, donde su encuentro con el poema de Tennyson «The Revenge» lo inspiró a escribir. Obtuvo un título en agricultura en Macdonald College, donde se unió a la Liga Socialista de Jóvenes. Layton se alistó en el ejército canadiense en 1942 y fue dado de baja honorablemente un año después. Se desempeñó como editor de First Statement Press, que publicó su debut, Here and Now (1945), así como para Contact Press. El poeta y cantante Leonard Cohen fue su alumno y se convirtió en un amigo cercano.

Los poemas exuberantes y elementales de Layton exploran la intimidad sexual y espiritual. Publicó numerosas colecciones de poesía, entre ellas The Black Huntsmen (1951), A Red Carpet for the Sun (1959), The Pole-Vaulter (1974), The Selected Poems of Irving Layton (1977), Final Reckoning: Poems 1982-1986 (1987) y A Wild Peculiar Joy: Selected Poems 1945-82.