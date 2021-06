Feria LEER: todo lo que tenés que saber

A partir de hoy a las 18 y hasta el viernes, cuando el día empieza a apagarse, se encenderá la tercera edición de la Feria LEER, organizada por la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro con el apoyo de la compañía aseguradora Sura. En esta ocasión no habrá encuentros al aire libre a orillas del Río de la Plata, sino que se realizará, por la pandemia, en forma online. La consigna elegida para este año por los organizadores es el amor –para el que no hay seguros ni garantías- y su contracara, el desamor. La escritora española María Dueñas, best seller internacional con sus novelas El tiempo entre costuras y Sira, abrirá el evento con una clase magistral sobre este motivo universal de la literatura y la vida. Una curiosidad de esta edición es que los cuatro escritores invitados han publicado libros en el Grupo Planeta.

“LEER conservará el carácter internacional y sus habituales masterclass, aunque sin su encuentro de editores, mesas redondas, actividades para niños ni música vivo –señaló Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro-. En estos tiempos tan complejos, nos hemos fijado el compromiso de estar, de persistir y de seguir ubicando a los más destacados autores frente a sus audiencias para pensar en voz alta y disfrutar a la par en torno del fascinante mundo de la literatura”. Para la funcionaria, si bien lo virtual no reemplaza el encuentro entre autores y lectores cara a cara, de este modo se podrá seguir hablando de leer hasta que las condiciones sanitarias permitan el retorno de la feria presencial. “Extrañamos la emoción del encuentro físico, la sala abarrotada y la energía que allí ocurría”.

¡Para participar de la clase magistral de la autora de El tiempo entre costuras, que estará moderada por la escritora y editora Ana Wajszczuk, hay que inscribirse en este enlace: https://www.sanisidro.gob.ar/cultura/festival-leer-2021. En 2020, la Feria LEER había invitado a la española para que inaugurara el evento literario sanisidrense, que debió ser suspendido cuando, en marzo del año pasado, se decretó la suspensión de todas las actividades presenciales por el desembarco del Covid-19 en el país. Dueñas, que vendió millones de ejemplares de sus novelas El tiempo entre costuras, Misión olvido, La Templanza, Las hijas del capitán y Sira, tituló así su conferencia: “Amores entre páginas”. En su última novela, la autora retoma la vida de la joven modista Sira Quiroga, protagonista de su exitosa ópera prima, e incluye a Eva Perón en el elenco de personajes.

El jueves a las 18, el poeta, cronista y narrador costarricense Luis Chaves, ganador en su país del Premio Nacional Aquileo Echeverría 2021 por su libro de poesía La máquina de hacer niebla, brindará la clase magistral “El otro lado del desamor”. El autor de la crónica de un exilio familiar transitorio, Vamos a tocar el agua, se ocupa en sus textos narrativos y poéticos de los modos en que se tejen y destejen los lazos amorosos. Chaves, muy querido en la Argentina, dialogará con la periodista y poeta Ivana Romero. Para presenciar este encuentro, también hay que inscribirse en la página web del Municipio de San Isidro.

Y para cerrar la Feria LEER con acento argentino, el viernes a las seis de la tarde, la ensayista y psicoanalista Alexandra Kohan y el narrador y ensayista Martín Kohan harán pública una de sus conversaciones íntimas sobre los discursos sociales acerca del amor y el deseo y las variadas formas en que somos amados y amamos a los otros. Víctor Malumian, editor del sello Godot y cofundador de la Feria de Editores, coordinará este encuentro de “Kohan versus Kohan”. Ambos autores, que son pareja, publicaron libros sobre la dúctil materia amorosa; en 2020, Alexandra Kohan presentó el ensayo Y sin embargo, el amor. Elogio de lo incierto, y Martín Kohan, en 2015, había dado a conocer Ojos brujos: Fábulas de amor en la cultura de masas. Este diálogo más que platónico podrá ser seguido en las redes sociales de San Isidro Cultura en Instagram, Facebook y Youtube.

Un poema de Luis Chaves



Repaso

Se acelera el corazón

por medios artificiales

y los vientos alisios

son vehículo de polen y epidemias.

De la belleza de la fealdad

otros hablan mejor.

¿Con quién dormirás ahora?

es una interrogante

para los años que vienen.

Lo de hoy es la brisa

en la espalda

y todo lo que dura

menos que el plástico.